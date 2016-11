„Sistemul de termoficare al Bacaului trebuie reconstruit”, spune primarul Cosmin Necula

* avariile repetate la reteaua Thermoenergy care au lasat mii de apartamente in frig, ultima fiind chiar saptamâna trecuta, au determinat conducerea primariei sa analizeze in detaliu modul cum functioneaza si in care a fost condusa aceasta societate * pentru a inlocui retelele primare, investitia necesara este de 20 de milioane de euro

15.000 de apartamente si alte unitati deserveste Thermoenergy in municipiul Bacau, cu alte cuvinte zeci de mii de bacauani sunt clientii unui sistem care poate ceda in orice moment din cauza lipsei de viziune a fostei administratii.

Dupa cum a rezultat din analiza facuta de primarul Cosmin Necula, la societatea de termoficare s-a pus carul inainte boilor, retelele secundare fiind schimbate dar cele principale nu. Pe de alta parte, dupa analiza documentelor, s-a constatat ca s-au alocat ZERO fonduri pentru preventie, mentenanta sau investitii, fiind prevazute sume doar pentru reparatii accidentale, si acelea, „la nivelul pretului unui Duster”, in cuvintele primarului: 80.000 de lei.

Acestea sunt motivele pentru care nu mai departe de saptamâna trecuta 6000 de apartamente au stat in frig. „Suntem in etapa de reconstruire a municipiului, in sensul in care acesta trebuie sa devina functional. Termoficarea este doar un capitol. Reteaua primara, conductele principale sunt cele mai vechi din 1975, cele mai noi din 1997.

Pe o astfel de conducta s-a produs avaria saptamâna trecuta”, a declarat primarul Cosmin Necula, chiar in deschiderea conferintei, dupa care a aratat presei exact bucata de conducta in care s-a produs spartura.

Avariile se produc tocmai iarna

Primarul a prezentat apoi un raport detaliat pe luni, din 2014 incoace, care arata ca frecventa avariilor produse pe retelele primare este, in mod paradoxal, mai mare tocmai in sezonul rece, atunci când ar trebui sa functioneze ceas.

Pe de alta parte, degeaba s-au schimbat in ultimii doi ani retelele secundare, daca cele primare cedeaza in diferite puncte rând pe rând.

„Nici un decident politic nu a propus schimbarea acestor retele. Mai mult, m-am uitat sa vad ce sume s-au alocat pentru investitii – ZERO este raspunsul, pentru mentenanta si preventie -ZERO, cum se fac interventiile – cu utilaje inchiriate, cu personal redus – 40-45 de lucratori in trei schimburi, sapte sudori, decanul de vârsta al acestora având 73 de ani”, a spus primarul.

Care sunt solutiile urgente? Pentru ca la acest moment se lucreaza cu un buget aprobat la inceputul anului, primaria nu poate lua decât masuri temporare la acest moment, anul viitor urmând sa fie prevazute investitii pe termen lung.

„Deocamdata voi aloca 74.000 de lei pentru doua studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru a realiza doua cupluri, unul de 1,8 milioane de lei si altul de 1 milion de lei, care vor permite redirectionarea agentului termic in cazul unor avarii. Astfel, vor fi afectati mult mai putini consumatori. Vom aproba si sumele necesare pentru schimbarea a circa 30 de vane din cele 50 si voi aloca 387.500 lei pentru dotarea cu cele necesare la interventie”, a mai precizat Necula.

Urmatorul pas este schimbarea retelei primare, o investitie de 91 milioane de lei, adica circa 20 de milioane de euro, bani care pot fi europeni, fiind disponibili pe POIM (Programul Operational de Infrastructura Mare). La un moment dat s-a facut un studiu de fezabilitate pentru o astfel de investitie, dar acesta nu a fost acceptat de Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca nu ar fi fost realizat bine. Din acest motiv, este posibil ca sa fie nevoie refacerea lui, dupa care sa fie solicitate fondurile europene pentru a demara investitia.

Se schimba managementul

O alta schimbare care se va produce cât de curând este conducerea societatii, de la presedinte la membrii consiliului de administratie. Iar schimbarile nu vor avea conotatii politice, ci se vor face in baza Ordonantei 109, privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice. Potrivit acesteia, urmatorii decidenti de la societatea de termoficare trebuie sa aiba experienta in forurile de conducere ale societatilor si cunostinte tehnice, ceea ce inseamna ca optiunile vor fi destul de limitate.

Thermoenergy a luat fiinta in 2014, dupa ce fostul CET a dat faliment. La conducerea acestuia a fost adus Radu Cristian Palade, fost inginer si membru al PNL Bacau.

Reteaua primara are 37 de kilometri si este sub forma unui pom, trunchiul este Thermoenergy, iar cele trei brate de retea principala sunt Sofert, Cornisa, Republicii.

Ce isi propune primaria pe termen lung

* inlocuirea retelei primare, prin accesarea de fonduri europene

* cuplarea Spitalului Judetean la Thermoenergy, ceea ce ar aduce venituri de 1 milion de euro pe an

* realizarea de profit din valorificarea energiei electrice pe care o produce societatea

* cresterea numarului de abonati