Social Sistări de apă în cartierele Nord și Gherăiești de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zone întinse din municipiul Bacău rămân joi fără apă potabilă, din cauza unor lucrări programate la rețele. Astfel, ca urmare a solicitării Asociației Caritas, privind efectuarea unor lucrări de branșare la rețeaua de apă de pe Calea Moldovei se va întrerupe furnizarea apei potabile în data de 23.03.2017, între orele 10.00-14.00. De această oprire vor fi afectați consumatorii din cartierul Gherăiești. De asemenea, în vederea executării unor lucrări de reparație la rețeaua de apă de pe strada Digul Bârnat se va întrerupe furnizarea apei potabile în data de 23.03.2017, între orele 10.00-14.00. De această oprire vor fi afectați consumatorii din zona cuprinsă între străzile: Miorița, Ștefan cel Mare, Digul Bârnat și Prelungirea Bradului. Reprezentanții Companiei de Apă spun că la reluarea programului de furnizare a apei este posibil să apară fenomenul de turbiditate (apă murderă). 9 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.