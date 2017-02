Locuitorii de pe mai multe străzi din nordul orașului rămân vineri fără apă la robinete, din cauza unor lucrări pe care Compania de Apă le face la rețeaua de pe strada Iosif Cocea. Sistarea este programată între orele 10-12 și va fi resimțită pe străzile Iosif Cocea, Bucium, Logofăt Tăutu, Prieteniei și 22 Decembrie. Conducerea CRAB anunță că la reluarea programului de furnizare a apei, în anumite zone ale orașului este posibil să apară fenomenul de turbiditate a apei. 35 SHARES Share Tweet

