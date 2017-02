Apa rece se va sista la o parte dintre locuitorii din centrul municipiului Bacău, din cauza unor lucrări pe care Compania de Apă le are în plan pentru rețeaua din zonă. Sistarea este programată pentru marți, 21 februarie, între orele 10-14 și îi va afecta pe consumatorii de pe strada Nicolae Bălcescu, blocurile 12 și 5. Reprezentanții Companiei de Apă îi sfătuiesc pe aceștia să își facă rezerve de apă și avertizează că la reluarea programului de furnizare este posibil să apară la robinete apă tulbure. 54 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.