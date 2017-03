Social Sistare de apă în centrul Bacăului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi, între orele 9.00-18.00, se va întrerupe furnizarea apei potabile în câteva zone din centrul Bacăului, urmare a unor lucrări pe care o societate comercială le execută la rezervorul de apă al BCR – Sediul Central. De această oprire vor fi afectați următorii consumatori: Sediul BRD de pe strada 9 Mai, fostul magazin Selena de pe strada George Apostu, fostul magazin Selena de pe strada 9 Mai, coloanele de hidranți care deservesc acești consumatori, precum și Sediul Bancpost. Lucrarea are avizul Companiei de Apă, care avertizează că la reluarea programului de furnizare este posibil să apară și fenomenul de turbiditate (apă murdară). Consumatorilor amintiți li se recomandă să-și facă rezerve de apă potabilă. 0 SHARES Share Tweet

