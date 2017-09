Contrasens Siropul de zmeură din copilărie de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cine a învăţat franceza pe manualele de dinainte de 1989, îşi aminteşte, probabil, de lecţia cu madlenele lui Proust, din „În căutarea timpului pierdut” şi cum o prăjiturică declanşa autorului o seama de amintiri. „Madlena” mea este siropul de zmeură. În copilăria mea, în orice Alimentară găseai nişte sticle ţuguiate în care se aflau diferite siropuri concentrate. De zmeură, trandafiri, vişine şi cred că mai erau câteva arome, dar pe astea mi le amintesc sigur. Cu sticlele astea se făceau minuni, mai ales dacă aveai şi un sifon rece (apă minerală era mai mult un moft, sifonul era baza). Mai ales că în epocă, la finele anilor ’80, apăruse o minunăţie tehnică: sifonul cu butelii de rezervă. Să fac o paranteză: în mod tradiţional, dacă voiai apă acidulată, mergeai cu un recipient de sticlă foarte groasă, îmbrăcat în sârmă, la sifonărie, unde era umplut. Noutatea tehnică era că nu mai mergeai la sifonărie decât o dată pe săptămână, când încărcai setul de butelii cu CO2. În rest, umpleai recipientul cu apă de la robinet, şi îndesai butelia cu bioxid de carbon şi-ţi preparai sifonul acasă. Eu puneam puţin sirop de zmeură în doză în care preparam sifonul, adăugăm apă şi, după ce înfiletam capacul, băgăm butelia de bioxid de carbon şi aveam o băutură carbogazoasă foarte bună. 5 lei costa să-ţi încarce alea 10 butelii cu bioxid de carbon. Cine nu avea sifon mergea la cofetărie şi cerea un sirop de zmeură. Uneori se găseau şi pe stradă. Sticla de sirop era pusă într-un suport cu fundul în sus şi meşterul lasă să curgă într-o măsură siropul pe care îl turna, apoi, într-un pahar. Completa, pe urmă, cu sifon rece şi aveai o băutură extraordinară. Mai târziu a apărut zmeurata îmbuteliată. O altă băutură excelentă, făcută din fructe şi care fermenta în sticlă; dacă nu erai atent, când o deschideai, rămâneai fără jumătate din suc. Zmeurata azi nu se mai face. Sirop de zmeură se găseşte prin magazine, ba chiar în unele bidoane care imită sticlele de pe vremuri. Însă nu mai are acelaşi gust. 0 SHARES Share Tweet

