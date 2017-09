Miercuri, 6 septembrie, între orele 10.00 şi 11.00, toate sistemele de alarmare publică, din judeţul Bacău, vor fi pornite, pentru ca populaţia să se familiarizeze cu semnalele emise de acestea, dar, totodată, şi pentru verificarea lor de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău. De această dată, pompierii băcăuani vor verifica 20 de sisteme, din mai multe localităţi, dar seria controalelor va continua şi în lunile următoare, până ce toate sirenele din judeţ vor fi verificate. „Prin modul de acționare a mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care asigurăm cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Aceste simulări au început luna trecută şi astfel se obţin date reale privind starea de operativitate a acestor echipamente. 2 SHARES Share Tweet

