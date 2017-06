Sindicaliștii CRAB lasă orașul fără apă dacă li se taie din salarii

– angajații CRAB vor intra în grevă de avertisment pe 26 iunie și vor opri apa în oraș preț de două ore, în intervalul orar 10 – 12 – în cazul în care conducerea CRAB le taie din salarii, sindicaliștii ne anunță că vom avea o vară cu întreruperi frecvente de apă rece

Conflictul de muncă declanșat în interiorul Companiei Regionale de Apă Bacău pe fondul reducerilor salariale este pe cale să degenereze. Ioan Bejan, directorul CRAB, i-a notificat deja pe angajați că de la 1 iulie 2017, salariile se vor micșora cu 16 la sută.

Pe fondul acestor vești, sindicaliștii nu au semnat Contractul Colectiv de Muncă și cer ca salariile să rămână la nivelul actual, adică, la stadiul negocierilor din anul 2016. În prezent, salariul minim încasat de un salariat al CRAB este 1.450 lei, iar salariul maxim care îi revine unui șef de compartiment este de 4.495 lei.

Conform fluturașilor puși la dispoziție de sindicaliști, directoarea economică a CRAB primește net 11.675 de lei, iar la Compartimentul Juridic, lefurile variază între 2.500 de lei net și ajung până la 9.000 de lei.

“Noi nu am cerut mărire de salariu! CRAB a ieșit pe plus în fiecare an, însă, de când a fost numit la conducerea societății directotul Ioan Bejan, poate am ieșit pe minus. Noi am cerut menținerea salariilor, iar ei vor să ne reducă salariile. Noi nu facem negociere, noi facem conciliere!”, a declarat Constantin Neculcea, lider de sindicat.

Din câte spun sindicaliștii, “Cuiul lui Pepelea” este Consiliul de Administrație, ai căror membri sunt din “gașca veche”, din componența căruia face parte inclusiv directorul demis al CRAB.

“Spun de noi că avem salarii mari! Fiecare membru al Consiliului de Administrație încasează lunar 3.500 lei. Ei ridică mâna tot pentru interesele proprii, nu pentru noi, cei care suntem forțați să face intervenții/reparații pe un buget de nimic!”, declară Constantin Neculcea.

Sindicaliștii sunt hotărâți să lase orașul fără apă la robinet, dacă conducerea CRAB și Primăria Bacău aprobă reducerea salariilor. Avocatul Felicia Ludu, reprezentantul sindicaliștilor CRAB, declară că prin neîncheierea CCM, reprezentanții societății procedează nelegal la diminuarea salariilor.

“Soluții financiare sunt pentru a acoperi salariile angajaților CRAB. Noi am recomandat ca articolul 45 să fie menținut în perioada contractuală 2017 – 2018, urmând ca din 2018, dacă nu se mai găsesc resurse, vom fi de acord cu menținerea salariilor la nivelul actual, nemaicerând majorări salariale”, declară Felicia Ludu, avocat.

Procedura declanșării conflictului de muncă a fost anunțată la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bacău. Mai mult, șefului ITM i s-a reproșat faptul că și-a depășit atribuțiile, favorizând angajatorul prin soluțiile propuse sindicaliștilor.