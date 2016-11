Institutia Prefectului informeaza ca in vederea finalizarii procesului de pregatire a alegerilor, au fost tiparite buletinele de vot si in prezent sunt depozitate sub paza Jandarmeriei.

Prin ordin de prefect s-a aprobat modelul stampilei de control si au fost desemnati informaticienii care vor sprijini centrele de interventie operativa in cazul in care sistemul de monitorizare a prezentei da rateuri. De altfel, saptamâna trecuta operatorii de calculator au primit tabletele necesare procesului de vot si au fost instruiti cum sa le foloseasca. Tabletele se vor folosi pentru monitorizarea video a desfasurarii procesului de vot, a numararii voturilor si incheierii procesului verbal de constatare a rezultatului alegerilor.

Cei care nu stiu unde trebuie sa se prezinte pentru vot pe 11 decembrie, pot consulta fie la primaria din localitate, fie pe site-ul Prefecturii Bacau delimitarea si numerotarea sectiilor de votare. Pe 5 si 9 decembrie urmeaza simulari generale pentru verificarea sistemului informatic, coordonate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Presedintii si loctiitorii birourilor sectiilor de votare vor fi instruiti tot saptamâna

Materialele necesare sectiilor de votare din judetul Bacau sunt pregatite în vederea desfasurarii scrutinului parlamentar din data de 11 decembrie 2016, în cele mai bune conditii. Andreea G. explicatie foto: Operatorii de calculator au primit tabletele / foto Liviu Maftei 0 SHARES Share Tweet