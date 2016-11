Am spus de mai multe ori ca, desi salariile din invatamânt sunt jenant de mici, nu-mi pare rau ca am ales cariera didactica. Daca accepti faptul ca oricând poti invata foarte multe si de la elevi, ca profesor esti un privilegiat al societatii.

Copiii si adolescentii te pot imbogati ca Om. Universul inocentei lor iti poate obloji multe vânatai ale sufletului, iti ofera nebanuite surse de optimism, te invita mereu sa-ti biciuiesti frumos toate resursele pentru a trai în ritmul unei exuberante care-ti regenereaza mereu sperantele. Ieri, in multe gradinite, scoli si licee, parintii, bunicii, profesorii, ziaristii au fost martorii unor activitati extracurriculare in care vedeta a fost simtirea româneasca.

Prin cântec sau dans, cu ajutorul penelului sau al poeziei, al expozitiilor de desene si fotografii, prin aplaudate evocari teatrale, Unirea cea Mare si Ziua Nationala au ravasit minunat sufletele. Este de-a dreptul emotionant sa vezi cum un tânc de gradinita ofera din toata inima, unui adult, un stegulet tricolor si-l roaga sa nu uite ca de Ziua Nationala sa-l fluture si sa se gândeasca la România.

Am vazut tricolorul nostru pictat pe pietre, pe fructe, pe palme, pe frunti, dar mai ales am simtit ca acesta era pictat in inimi. Un prunc de clasa a V-a mi-a daruit un desen minunat pe care-l intitulase “România dodoloata”. M-a privit si m-a întrebat zâmbind, sperând ca nu voi cunoaste raspunsul: “Stiti ce inseamna dodoloata?”

Nu, zic eu, intrând in jocul sau fermecator. A scos din ghiozdan un text printat si a inceput sa-mi citeasca gândurile acelea minunate ale lui Blaga. Finalul l-a citit cu o voce profund marcata de emotie: “Când dam sa iesim din sat, numai ce auzim dintr-o curte, neasteptat, în noapte, un strigat de copil: «Traiasca România dodoloata!»” Dodoloata, adica rotunda, imi explica pruncul. Rotunda ca o inima mare! Intru si mai mult in universul sau ludic si-i replic:

“Dar inima nu este rotunda!” Ma priveste incântator si-mi spune: “Depinde cum vrei s-o desenezi. Când este vorba despre România, inima poate avea chiar chipul si forma ei!…” Pe 1 Decembrie, ascultati-i mai ales pe copii daca vreti ca sarbatoarea inimii sa fie si mai mare.