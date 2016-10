Cea de XXI-a editie a Simpozionului National de Estetica, organizat de Centrul International de Cultura si Arta “George Apostu” care se desfasoara in perioada 12-14 octombrie, si-a deschis lucrarile, in prezenta unui numeros public, chiar daca peste Bacau ploua ca in poeziile lui Bacovia.

Prof. univ. dr. Catalin Turliuc, cercetator stiintific al Institutului “A.D. Xenopol” Iasi, specializat in istorie moderna si contemporana, a supus dezbaterii o tema veche de când suntem pe acest pamânt si la fel de actuala si astazi:

“Cine (mai ) suntem? O noua revolta a fondului nostru nelatin, neoprotocronism sau o noua provocare stiintifica?”, o incursiune incitanta, cu argumente istorice, stiintifice si politice in zbuciumata devenire a poporului si natiunii române, prezentând diferite teorii ale istoricilor români si straini, de la “dacism”, “latinism”, “slavism” si pâna la cele contemporane, mult mai ponderate.

In partea a doua, Geo Popa, director general al Centrului de Cultura “George Apostu” a facut o incursiune in problematica celor XXI de editii ale Simpozionului National de Estetica, la care si-au adus contributia eruditi filosofi, cercetatori, profesori din toata tara.

“Suntem pe val, simpozionul din Bacau a devenit, in timp, prin problematica, continut si participare, de interes regional si apoi national. In aceasta lume, in care predomina urâtul, a devenit un act de curaj sa vorbesti astazi despre frumos, filosofia limbajului sau, de ce nu, despre amurgul frumosului. Noi, iata, continuam sa o facem de peste 20 de ani”, a spus Geo Popa, director general al centrului de Cultura “George Apostu”.

Tot in prima zi, participantii au avut parte si de un adevarat spectacol al cartii, “artistii” fiind semnatarii a trei carti de exceptie: “Terapia cu ingeri”, autor Ovidiu Genaru, prezentata publicului de poetul Lucian Vasiliu, director al Editurii “Junimea”:

“Este un mare, mare, poet. Fara a-l putea incadra in vreo grupare, el face parte, totusi, din gruparea poetilor cu stea in frunte, un calaret naravas peste doua milenii. As putea face autostrazi din poezia lui Ovidiu Genaru, autostrazi as face si din metaforele poetului, insa prefer sa-l public si sa-l pun in Raftul cu carti”, au fost cordialele cuvinte ale lui Lucian Vasiliu.

O surpriza pentru invitatii la eveniment a fost noua carte, “Ispitele textului si demonii interpretarii”, a profesorului, publicistului de mare rafinament, traducator renumit din limba persana, Gheorghe Iorga. Misiunea de a ne introduce in filosofia cartii, deloc usoara, si-a asumat-o criticul Adrian Jicu, redactor al Revistei “Ateneu”:

“Cele 15 eseuri ale cartii semnata de Gheorghe Iorga sunt tot atâtea calatorii care strabat epocile, temele fundamentale ale lumii. Vastitatea temei majore l-a obligat pe autor sa aleaga eseul, fragmentarismul fiind solutia ideala. Pragmatic vorbind, in volumul «Ispitele textului si demonii interpretarii» descoperim un autor erudit, lucid, polemist de mare rafinament, un artist, un artist al expunerii ideilor, al valorilor imuabile ale umanitatii”, a spus Adrian Jicu.

Ultima carte din “Spectacol…” a fost “Democratia prin incercari si erori”, semnata de dr. Octavian Opris, un serios si documentat analist al politicii postdecembriste, carte de care s-a ocupat profesorul Gheorghe Iorga. Seara s-a incheiat cu un concert sustinut de Trio Syrinx, format din Pavel Ionescu, Dorin Gliga si Dorel Baicu.

Simpozionul a continuat joi, la Universitatea “George Bacovia”, cu simpozionul “Controverse cordiale despre frumos”, cu participarea acad. Alexandru Boboc, prof. univ. dr. Marin Aiftincai si prof. univ. dr. Petru Bejan. Vineri, de la ora 11.00, la Sala “Nicu Enea” de la SIF Moldova – “Conexiuni amicale”, iar de la ora 17.00, la Centrul “George Apostu”, sunteti invitati la vernisajul expozitiei de imagini “impermanences”, autor Leonard Rachita, artist român stabilit la Paris.