Municipiul Moinești va fi gazda unui eveniment de excepție în perioada 20-22 aprilie: Simpozionul Internațional „Tristan Tzara și Cultura Dada”, organizat de Primărie, în parteneriat cu instituțiile de cultură. Evenimentul va începe, joi, 20 aprilie, la Biblioteca Municipală, cu o expoziție ex-libris și lansarea volumului de memorii „Cimetiere des abeilles” al Alinei Dumitrescu, organizată în sala multimedia a a Centrului Cultural „Lira”. Tot pe 20 aprilie, în aceeași sală, de la ora 16, va avea loc un spectacol de excepție susținut de Alex Floroiu, one man show, urmat de „Atelierul Dada”, o aventură pentru copii, și piesa „Dragostea celor 3 portocale”, a lui Carlo Gozzi, spectacol susținut de actorii Teatrului „Bacovia”. Vineri sunt programate mai multe „întâmplări” interesante: la Galeriile de Artă, vernisajul Alinei Lupașcu, apoi lansarea volumelor „Aripi de înger” și „Ego în exil” aparținând poetului Cătălin Găman, un spectacol al copiilor de la Școala „George Enescu” și, de la ora 18, două concerte care nu trebuie ratate: cel de muzică preclasică al cvartetului „Consonanțe” și concertul a capella susținut de cvintetul „The Twisters”. Sâmbătă, de la ora 16, la Centrul „Lira”, va expune maestrul Ilie Boca, iar în sala multimedia vor fi lansate „Caietele Tristan Tzara”. Simpozionul se va încheia, tot în Centrul Cultural „Lira”, cu un recital susținut Zoltan Octavian Butuic și Vali Răcilă – Sir Blues. 1 SHARES Share Tweet

