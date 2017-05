Cultura Simpozionul ,,Bacău-Personalități ale locului”, ediția a II-a, MARŢI, 30 mai 2017, ora 11, în Aula Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Corp D, Etaj I, Calea Mărășești, nr. 157 de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În anul 2015, în plină toamnă bacoviană, la Bacău prindea contur un proiect de suflet, născut din dorința de readuce în atenția băcăuanilor și nu numai, personalități ale locului, valori ale culturii naționale mai puțin știute, unele chiar uitate, biografii scoase din anonimat care vin să completeze un vid informațional, dar și să înlăture o suprasaturație de efemerul cotidian, marcat de penurie și acuta criză de valori din societate. „Voit sau nevoit, prejudecăți infantile, incultură, invidie și răutate degradează și distrug marile valori românești, pe care lumea întreagă le admiră”, spunea artistul plastic Vasile Parizescu, președintele Societății Colecționarilor de Artă din România, personalitate distinsă printre altele cu Medalia de Aur, primită în numele României, din partea Comitetului Elector al SUA – Institutul Internațional de Biografii, ,,Pentru pasiune, curaj, implicare, succes, excelenţă, virtute și spirit, 2006”, domnia sa fiind și singurul român invitat la Congresul Mondial al Personalitaţilor din SUA, eveniment care a avut loc între 30 iunie – 8 iulie 2007 la Washington și în cadrul căruia i-a fost decernat ,,Premiul realizărilor întregii cariere”, Anglia și SUA, 2007. Inițiatorii proiectului, sugestiv intitulat ,,Bacău – Personalități ale locului”,sunt publicistul Romulus-Dan Busnea, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău și poeta Mihaela Băbușanu, muzeolog, expert bunuri cu valoare memorialistică/conservator bunuri culturale în cadrul Complexului Muzeal ,,Iulian Antonescu” din Bacău. Așadar, luni, 2 noiembrie 2015, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, secţia Artă, a găzduit o manifestare cultural-artistică desfășurată sub auspiciile unor valori care modelează identitatea, repere ferme ale continuității și destinului nostru istoric, această primă ediție fiind dedicată pictorului băcăuan Dimitrie Berea, personalitate proeminentă a artelor plastice contemporane, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai post-impresionismului în pictură, ,,apostol al Școlii de la Paris”. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, iar ziua aleasă, adică cea de 2 noiembrie, a marcat și 107 ani de la nașterea pictorului. Neștiut de unii (căci timpul șterge invariabil multe dintre urmele pe care le lăsăm pe acest pământ) și nemeritat uitat de alții, băcăuanul Dimitrie Berea (n. 2 noiembrie 1908, Bacău – d. 14 ianuarie 1975, Paris, Franța) este și acum prezent în cele mai mari galerii ale lumii, alături de Matisse, Picasso, Bonnard şi alţii. A ajuns răsfăţatul vedetelor de la Hollywood şi pictorul lor oficial, a fost căutat de capetele încoronate ale lumii, de oamenii politici la modă, de scriitorii de succes şi de alte oficialităţi, pentru a le realiza portretul. Şapte mari tablouri ale pictorului, decorează în prezent Consulatul Regatului Unit al Marii Britanii din New York. A fost pictorul român cu una dintre cele mai ridicate cote de licitaţie pentru lucrările realizate. S-a căsătorit a doua oară cu Alice Gurielli, nepoata ultimului rege al Georgiei, cea care a fondat în SUA – chiar într-un oraş din statul Kentucky numit Berea – cea mai mare colecţie din lume a pictorului băcăuan. Și iată că, la doi ani de la manifestarea mai sus prezentată, în ziua de 30 mai 2017, în preafrumoasa lună a lui Florar din anotimpul renașterii, inițiatorii și susținătorii acestui proiect, cu sprijinul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău și al Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău organizează cea de a doua ediție a proiectului ,,Bacău – Personalități ale locului”. Argumentele implicării în derularea unor astfel de proiecte le veți afla din prima expunere a simpozionului, care se va desfășura după următorul program:

Turismul, ambasador și promotor al valorilor naturale și culturale; Creatori de patrimoniu cultural: arhitectul George Sterian; Evocări: Generalul și istoricul Radu R. Rosetti; Contemporanii noștri; Intermezzo muzical: Cvartetul de coarde al Colegiului Național de Artă ,,George Apostu” din Bacău; Ceremonia de acordare a diplomelor simpozionului.

Prezentări: Iulian Pintilie, Romulus-Dan Busnea, Ioan Dănilă, Mihaela Băbușanu, Petre Isachi. Coordonatori de proiect: Romulus-Dan Busnea și Mihaela Băbușanu 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.