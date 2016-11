Teatrul Municipal Bacovia a gazduit luni, 21 noiembrie, Simpozionul International cu tema „Dezvoltarea personalitatii artistice a elevilor” organizat de sectia de coregrafie a Colegiului National de Arta „George Apostu” Bacau.

In aceasta activitate derulata in programul „Scoala altfel” care are loc in aceasta saptamâna la Colegiul de Arte, s-au implicat profesorii de cultura generala, profesorii de specialitate precum si oaspeti de la Teatrul de Balet din Siubiu.

Solistii Teatrului de Balet din Sibiu au sustinut o serie de workshop-uri cu elevii colegiului bacauan de la sectia de coregrafie, clasele V-XII, ca parte practica pe lânga lucrarile scrise si cele teoretice.

„Am inceput cu interviurile cu elevii de clasa a XII-a care au fost foarte interesati sa afle despre felul cum au ajuns acesti balerini de nationalitati diferite sa profeseze la noi in tara, cum isi desfasoara activitatea, tocmai pentru orientarea lor profesionala”, a declarat prof. Simona Baicu de la Colegiul National de Arta „George Apostu”.

„Am venit la Bacau dupa un turneu scurt prin Italia, la Milano, dupa care am mers la Botosani iar astazi suntem cu solistii nostri aici, pe scena Teatrului Bacovia. Toate acestea se intâmpla din dorinta de a sprijini arta coregrafica, de a-i incuraja pe acesti copii si de a le arata ce inseamna sa devii dansator, balerin.

Scopul nostru aici, este sa-i sustinem moral pe acesti copii si sa le impartasim din experienta noastra”, a declarat Ovidiu Dragoman, directorul Teatrului de Balet din Sibiu.

Elevii de la sectia de coregrafie ai colegiului bacauan au sustinut workshop-uri cu Kiril Ermalenco (Rusia), Ayaka Nagai (Japonia), Elliot Bourke (Australia) si Gabriella Delgado (S.U.A.), toti solisti ai Teatrului de Balet din Sibiu.