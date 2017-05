Sport Simplă formalitate Aerostar Bacău- Atletico Vaslui (azi, ora 18.00, stadion „Aerostar”) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O singură întrebare. Hai, două, pe lângă inevitabilul „sigur se joacă?”: la ce scor câștigă Aerostar? Întrebarea este cât se poate de legitimă în condițiile în care adversara de azi a „aviatorilor” este o formație aflată în cădere liberă, Atletico Vaslui. Jocul de astăzi, restanță din etapa a 24-a, trebuia să se dispute inițial pe 22 aprilie, însă căderile mari de zăpadă au împiedicat gruparea vasluiană sa ajungă atunci la timp la meci. FRF a decis ca partida să fie reprogramată, iar vasluienii au tot interesul de a se prezenta azi în Bacău, în condițiile în care riscă excluderea din campionat. „Noi ne bucurăm ca meciul se va juca. Nu ne interesa victoria la masa verde, ci posibilitatea de a disputa cât mai multe jocuri”, a declarat antrenorul băcauanilor, Mișu Ionescu, care va profita de situația Vasluiului pentru a oferi cât mai multe minute unor jucători precum Cornel Ardei sau Alex Istrate, ce au evoluat mai puțin până acum. Aerostar vine după o remiza cu dus-întors acasă, cu Olimpia Râmnicu-ăarat, în timp ce Vasluiul (care în toamnă îi surclasa pe „aviatori” cu 6-2) merge din înfrângere în înfrângere, toate fiind la scor. De altfel, în această primăvară, Atletico a reuait un singur succes, și acela la masa verde, contra Sport Clubului, care s-a făcut vinovată de utilizarea unui fotbalist fără drept de joc, Dediu. Clasamentul Seriei I 1. AFK Csikszereda 25 18 5 2 56-16 59p.

2. AFC Hărman 25 18 4 3 60-16 58p.

3. Știința Miroslava 25 18 3 4 61-30 57p.

4. Aerostar Bacău 24 15 2 7 36-23 41p.

5. Sporting Liești 26 11 4 11 38-33 37p.

6.CSM Roman 25 11 3 11 42-44 36p.

7. Av. V. Mărului 25 11 3 11 42-51 36p.

8. Cetate Râșnov 26 9 5 12 30-30 32p.

9. Atletico Vaslui 24 10 2 12 40-50 32p.

10. Olimpia R.Sărat 23 9 2 12 30-29 29p.

11. Metalosport Gl. 25 7 5 13 21-37 26p.

12. CSM Pașcani 25 6 4 15 41-61 22p.

13. AFC Odorhei 25 6 4 15 22-58 22p.

14. Sportul Chișcani 26 4 4 18 25-59 16p.

15. SC Bacău 25 8 5 12 40-47 -19*

* Penalizări dictate de FRF.

