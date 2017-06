Sport Simone Tempestini, de neoprit de Dan Sion -

Pilotul în vârstă de 23 de ani și-a adjudecat de o manieră categorică cea de-a șaptea ediție a Raliului Moldovei Bacău. Campionul mondial WRC Juniors a fost urmat în ierarhia competiției băcăuane de Valentin Porcișteanu și de Bogdan Marișca „Furtuna" Simone Tempestini a lovit din nou. Iar ploaia torențială care s-a abătut sâmbătă asupra județului a fost o simplă briză față de urgia declanșată de pilotul în vârstă de 23 de ani de-a lungul celor 126 de kilometri ai Raliului Moldovei Bacău. Echipajul format din Simone Tempestini și Marc Banca și-a adjudecat de o manieră categorică ediția din acest an a competiției organizate de ACS Rally Spirit cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, Consiliului Local și Primăria Bacău, Consilul Local Moinești și consiliile locale ale comunelor Zemeș și Măgirești. Dacă vineri, în prima zi a Raliului, campionul mondial la WRC Juniors a câștigat șase din cele opt probe ale competiției (Moinești 1 fiind anulată din rațiuni de siguranță), în schimb sâmbătă, Citroenul DS3 R5 al echipajului Tempestini/ Banca a stabilit cel mai bun timp în toate cele opt probe derulate în zona Hemeiuș-Trebeș-Buhuși. Un succes categoric, un succes meritat, un succes aplaudat inclusiv de următorii clasați în ierarhia Raliului Moldovei Bacău care a contat în 2017 atât ca etapă (a treia) a Campionatului National de Raliuri Dunlop, cât și ca rundă în Trofeul European de Raliuri. „Sunt foarte fericit pentru acest rezultat. Pentru mine, Raliul Moldovei Bacău constituie o experiență foarte folositoare în vederea celei de-a treia etape de Campionat Mondial programată peste două săptămâni", a declarat Simone Tempestini. Pilotul de la Napoca Rally Team a fost urmat în clasamentul raliului băcăuan de Vali Porcișteanu. Victorios în două din probele de vineri (cea inaugurală, Vermești 1 și cea care a încheiat prima zi a competiției, Superspeciala desfășurată pe circuitul stradal din centrul Bacăului), Porcișteanu nu a reușit să se mai apropie de primul loc în probele speciale de sâmbătă. „Ploaia de sâmbătă a făcut ca ultimele probe să fie foarte alunecoase, însă plecăm de la Bacău cu obiectivul îndeplinit", a precizat Porcișteanu, care conduce, împreună cu copilotul său, Dan Dobre, un Mitsubishi Lancer Evo IX. Podiumul Raliului Moldovei Bacău a fost completat de colegul de club al lui Simone Tempestini și, totodată, liderul clasamentului general al campionatului, Bogdan Marișca. Dacă totul a mers strună pentru Tempestini, nu același lucru se poate spune și despre Marișca. Întâmpinând serioase probleme la mașina Ford Fiesta 5, echipajul alcătuit din Bogdan Marișca și Carmen Poenaru a încheiat cu dificultate ultima probă a competiției, Buhuși 3, care i-a găsit pe cei doi clujeni de-abia pe poziția a șasea. Pentru viceliderul clasamentului general al Campionatului Național de Raliuri Dunlop, Dan Gârtofan, Raliul Moldovei Bacău 2017 a avut gust de ciocolată amară. Și asta pentru că vineri, Skoda Fabia R5 a echipajului Dan Gârtofan/ Tudor Mârza a lovit un bolovan pe una din probele speciale din zona Runcu-Bolătău- Vermești-Moinesti, înregistrând un nedorit abandon. Sâmbătă, Gârtofan a recuperat câte ceva din terenul pierdut, clasându-se al doilea în șase din cele opt probe speciale. „Un Raliu frumos. Păcat că noi am reușit să mergem cu adevărat doar în a doua zi de concurs. Vremea ploioasă? Știți cum se zice: this is rally!", a mărturisit Gârtofan. Un alt ghinionist al competiției a fost chiar organizatorul Raliului Moldovei Bacău, Adrian Răspopa, lucru care ne face să tratăm cu rezervă proverbul conform căruia „acasă te ajută și zidurile". Liderul categoriei 2 Roți Motrice a înregistrat probleme tehnice la mașină în ambele zile de concurs, consolându-se în final cu felicitările primite în calitate de organizator. „Și în 2018, Bacău își va face loc în calendarul meu sportiv. Mi-a plăcut acest Raliu, chiar dacă ploaia de sâmbătă a îngreunat lucurile", a anunțat pilotul bulgar Georgi Gheradziev, clasat al optulea în competiția băcăuană. „Raliul Moldovei Bacău rămâne o competiție foarte frumoasă", a completat Simone Tempestini. Și cum să nu fie frumos atunci când câștigi?