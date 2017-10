În plină toamnă, piețele agricole sunt doldora de produse specifice acestui sezon. De la legume numai bune de pus la păstrat pentru iarnă, la delicioșii struguri care ar încânta orice gospodină dacă i-ar avea pe masă. Majoritatea produselor sunt ale celor care muncesc pământul, de primăvara până toamna târziu. Îi recunoști cel mai ușor după palmele bătătorite de muncă. Marfă frumoasă, mușterii puțini Paleta de culori de pe tarabe ar trebui să atragă de fiecare dată gospodinele, însă, curios!, am găsit Piața Sud destul de puțin animată de lume. „E mijlocul săptămânii, de-aia. Plus că e perioada dintre pensii și salarii. Parcă, luni, a fost mai multă lume. Eeee, nici nu prea are bani lumea. Pensionarii ce mai cumpără de la piață, că tinerii care n-au plecat afară preferă să târguiască de la hypermarket. Iar bătrânii iau câte un kilogram, nu mai mult, pentru ei și pentru nepoți, la școală. De multe ori le dau de la mine. Mai vine o bătrână de vreo 80 de ani și-mi cere 1 leu pentru pâine și-i mai dau și niște struguri”, mă lămurește o comerciantă de struguri. Aflu că sunt aduși din zona Vrancei, de pe la Panciu. Marfă frumoasă, prețuri cât de cât decente, deși, cred că ar mai fi fost loc de…Nu și din puctul de vedere al comercianților. „Eu îi iau cu 4 lei și-i dau cu 5. Nu fac avere. Păi, numai masa mă costă 25 de lei pe zi”, mai spune precupeața. Matca – regina piețelor Curios e că prin piață vând mai mult producători din alte județe. Am găsit lipoveni din zona Pașcani, fermieri din Cudalbi, județul Galați, sau din renumita comună Matca. Bogdan Popa, un tânăr de 32 de ani, vine în Bacău din când în când, pentru a-și ajuta părinții să vândă producțiile. Pe taraba sa, tronau pătlăgele uriașe, ușor pârguite, cele mai „vânate” de majoritatea clienților. „Părinții mei s-au retras la Matca, unde au moștenit niște pământ de la bunicii mei. Au reușit să facă vreo 40 de ari de solarii și acolo produc aproape tot anul, în special roșii. Anul ăsta chiar a fost bun pentru noi, pentru că roșiile au avut preț tot sezonul: 2-3 lei kilogramul”, povestește tânărul. Folosește sămânță din Olanda, cel mai mult, pentru că roșiile sunt mai tari și rezistă la transport și, mai ales, pe tarabă. A mai pus și roșii din semințe românești, din soiul numit popular „inimă de bou”. Sunt mai gustoase, amintind de roșiile din copilărie, poate de aceea sunt mai căutate, chiar și acum, la final de sezon. Și bulgarii cumpără de la noi La câteva mese mai încolo, e mama lui Bogdan, Fotinia. A lucrat ca laborantă într-o fabrică de mobilă din Focșani, ajunsă la fiare vechi, iar în prezent e pensionată anticipat. „Aveam pământul moștenit și, de nevoie, ne-am apucat de legumicultură, ca toți cei din Matca. De la noi, mătcenii, cumpără toată lumea. 40 la sută din legumicultură e aici. Vin și cumpără, cu tir-urile, e mai tot timpul plin de camioane, din toate țările. Polonezii cumpără, pentru murat, gogonele și castraveciori, la fel și cei din Republica Moldova, care iau de la noi și duc la ruși, chiar și bulgarii cumpără din Matca. Ha, ha, vindem gogoșari grădinarului… bulgar”, povestește mândră femeia. În mod evident, de aici cumpără și restul angrosiștilor din toată țara. Toată vara au cărat castraveți la 50 de bani sau 1 leu kilogramul. De altfel, Matca însăși e aproape cât un oraș, doar că e plin de solarii și sere, ajungând chiar să fie cumva asimilat aproape de Tecuci, așa de mult s-a extins comuna. Prețuri produse Pepeni pentru murat 1,5 lei/kilogram

Gogoșari 3-5 lei/kilogram

Gogonele 3 lei/kilogram

Castraveciori cornișon 5 lei/kilogram

Conopidă 3 lei/kilogram

Ardei kapia roșii 4-5 lei/kilogram

Frunze de țelină 1 leu/legătură

Rădăcină de țelină 5-6 lei/kilogram

Praz 4 lei/kilogram

Morcovi 1,9 – 2 lei/kilogram

Ceapa galbenă 2 lei/kilogram

Cartofi albi 1,5 lei/kilogram

Fasole păstăi 8 lei/kilogram

Vinete 2,5 – 3 lei/kilogram

Struguri Ceasla 2,5 – 3 lei/kilogram

Struguri Tămâioasă 5 lei/kilogram

Prune 4,5 lei/kilogram

Pere 5 lei/kilogram

Mere 4 lei/kilogram

