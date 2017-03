Onesti Silviu Biriș concertează cu ocazia Zilei Femeii la Onești de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Actorul și muzicianul Silviu Biriș și formația București Band vor fi joi, 9 martie, oaspeții oneștenilor. Primăria municipiului și Biblioteca „Radu Rosetti” organizează, de la ora 19.00, la Cinema Capitol, concertul de muzică ușoară „Astăzi e ziua ta, Doamnă!”, spectacolul dedicat doamnelor și domnișoarelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Va fi – susțin organizatorii – un spectacol eveniment, la un concert inedit care cuprinde un mix între șlagărele românești celebre cu ritmurile alerte și molipsitoare ale muzicii de petrecere, dar și cu hiturile nemuritoare ale lui Frank Sinatra. Acordurile pasionale ale jazz-ului specific lui Frank Sinatra se vor împleti cu ritmurile alerte ale muzicii românești de odinioară. „Versurile melodiilor – spune directorul Bibliotecii Radu Rosetti din Onești, Ionuț Tenie – vor prinde viață prin vocea impresionantă a unui cântăreț de exceptie, Silviu Biriș, acompaniat de trei maeștri ai pianului, percuției și contrabasului: Jean Ghiță (pian-orgă), Cristian Mirea (bass) și Constantin Mirea (vioară). Silviu Biriș este un artist multivalent care ne va delecta cu un spectacol interactiv folosind un arsenal variat de mijloace artistice: voce, actorie, step și dans”. Accesul în sală se face pe bază de invitații, care se găsesc la sediul Bibliotecii Radu Rosetti, între orele 9.00 – 17.00. 0 SHARES Share Tweet

