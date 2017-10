La sfârșitul săptămânii trecute, la Topalu, în județul Constanța, s-a desfășurat cea de-a XXI-a ediție a Festivalului „Dan Moisescu” la care au participat 19 concurenți din toată țara. Juriul festivalului a fost alcătuit din oameni de seamă ai genului, după cum urmează: Eugenia Florea, etnomuzicolog, realizator de emisiuni radio și evenimente folclorice – președinte de juriu; dr. Roxana Daniela Gibescu, etnomuzicolog, redactor al Casei de Discuri „Electrecord” – membru; dr. Maria Magiru, director al Muzeului de Artă Populară Constanța – membru; prof. Doina Voivozeanu, dir. gen. Centrul Cultural Județean „Teodor C. Burada” Constanța – membru; prof. Silvia Tugmeanu, dir. adj. Centrul Cultural Județean „Teodor C. Burada” Constanța – membru. Concurenții au fost acompaniați în concurs de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” a Centrului Cultural Județean „Teodor C. Burada” dirijată de prof. dr. Cristian Obreja. Bacăul a avut doi reprezentanți la acest festival, ambii absolvenți ai Școlii Populare de Arte și Meserii, pregătiți de prof. Maria Șalaru, Emanuel Vasile Munteanu reușind să câștige premiul II iar Silvia Maria Bordeanu a câștigat Trofeul Festivalului. În Gale, cântăreața de muzică populară băcăuană Maria Șalaru a susținut un recital, fiind acompaniată de aceiași orchestră din concurs. 0 SHARES Share Tweet loading...

