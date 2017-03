Sport Sigure de locul 4 Știința Bacău- Dinamo 3-1 (20, -20, 16, 23) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În condițiile în care CSM Târgoviște a luat trei puncte campioanei Alba Blaj, e putin probabil ca voleibalistele Științei sa mai poată prinde locul 3. Dar e greu de crezut că ele vor mai pierde locul 4. Sâmbătă, în primul meci acasă din play-off, studentele au demonstrat ca rămân „nașele” lui Dinamo, pe care au învins-o cu 3-1, spre satisfacția numeroșilor și entuziaștilor suporteri aflați în tribunele Sălii Sporturilor. Deznodământul primelor două acte a fost unul în oglindă, mai întâi Știința și apoi Dinamo impunându-se la același scor, 25-20. Din actul al treilea, echipa lui Florin Grapă și-a reintrat în rolul de gazdă. După un categoric 25-16 în setul trei, Știința a revenit spectaculos în parțialul al patrulea, de la 8-14 la 14-14. Dinamo a ținut pasul până la 22-22, băcauancele impunându-se cu 25-23 pe atacul Cristinei Cazacu și luând toate cele trei puncte. Știința: Zburova (Miclea), Rogojinaru, Cazacu, Faleș (Sipic), Otasevic, Perovic (I. Radu), Manu- libero (Albu-libero). 0 SHARES Share Tweet

