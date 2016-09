SIF Moldova a deschis Salonul de festivitati „Nicu Enea”

Societatea de Investitii Financiare (SIF) Moldova, din Bacau, a inaugurat joi, 15 septembrie, in propriul sediu, Sala de fetivitati „Nicu Enea”, pe care o pune la dispozitia mediului cultural si academic pentru organizarea de evenimente socio-culturale cu impact pentru comunitatea locala si nationala. Evenimentul a avut loc in prezenta presedintelui Consiliului Judetean, Sorin Brasoveanu, a primarului Cosmin Necula, a unui numeros grup de artisti, scriitori si oameni de afaceri bacauani, si a fost prima actiune din manifestarile „Salonul de toamna Folk & Blues”, organizat in Bacau la Villa Borghese timp de trei zile si dedicat cunoscutului folkist bacauan Gil Ionita.

„Consideram acest eveniment – a spus presedintele SIF Moldova, Costel Ceocea – ca pe o oportunitate de a iesi din discretia si sobrietatea profesiei noastre, de a ne integra in comunitatea spirituala, culturala, dar si de a sprijini autoritatile si institutiile locale pentru a potenta valorile acesteia. Noi punem accent pe performanta si multe dintre astfel de actiuni sunt orientate cu precadere catre astfel de domenii.”

Initiativa SIF Moldova a fost supranumita „Investim in oameni si in proiectele lor” si este vazuta ca o incercare de armonizare a target-ului „rece” al profitului cu principiile de etica a afacerilor, dintr-o perspectiva umana complexa care vizeaza educatia, cultura, arta si solidaritatea sociala.

„Cultura, arta, muzica unesc si dau valoare unor astfel de evenimente – a opinat Sorin Brasoveanu. Aceasta se intâmpla acum si prin initiativa SIF Moldova. Daca noi toti vom reusi programe viabile pe masura valorii acestor locuri in care traim, eu sunt deschis pentru a le promova. Veniti cu propuneri in acest sens la Consiliul Judetean, sa le analizam si sa le punem in practica”. Si primarul Cosmin Necula a apreciat ca Bacaul are nevoie de repere in cultura, sustinute de comunitate.

Atmosfera evenimentului moderat de dramaturgul Viorel Savin a fost intretinuta pe masura importantei lui de scurte dar fermecatoare recitaluri sustinute de Cvartetul „Fagotissimo” al Filarmonicii „Mihail Jora”, de folkistii Doina Lungoci-Boana, Tibi Ionita (fiul lui Gil Ionita), Trandafir Neica si de alti interpreti, dar si de scriitori bacauani.

SIF Moldova s-a remarcat pâna acum prin sponsorizarea mediului educational, cultural si artistic, numai in doi ani (2015 – 2016) suma totala a acestora, pâna la finele lunii august, fiind de aproape 90.000 de lei. Societatea a sustinut, intre altele, Tabara de pictura pentru copii de la Valea Budului 2015, lansarea albumului monografic „Nicu Enea” (editia a doua realizata de Viorel Savin), lansari de carte, organizarea expozitiilor de pictura Nicolae Maric si Catinca Popescu, Salonul de Folk &Blues etc.