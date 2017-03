Contrasens Și totuși, în Olanda au câștigat extremiștii de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Câtă satisfacție pe elitele politice europene: în Olanda nu a câștigat extrema dreapta reprezentată de Geert Wilders ci liberalii premierului Mark Rutte. Deci, ni se spune, mai există o șansă, olandezii au întors spatele extremismului, noi să fim sănătoși! „Lumea bună” decretase deja că în alegerile olandeze este în joc soarta Europei, scrutinul fiind un barometru al ascensiunii populismului. Iată, deci, ca nu e așa, sa ne culcăm liniștiți pe partea cealaltă! Dacă ne uităm, însă, cu atenție la rezultate vedem, însă, că lucrurile nu sunt deloc atât de liniștitoare. Liberalii olandezi au învins, e drept, dar au oținut cu opt mandate mai puțin în parlament în vreme ce extremiștii au ajuns pe locul doi, obținând cu cinci mandate în plus fața de alegerile precedente iar laburiștii, parteneri tradiționali ai liberalilor, au scăzut de la 38 la 9 mandate, în condițiile unei prezențe la urne de 80%. Este extrem de ciudat că lideri importanți ai UE văd în faptul că extrema dreaptă olandeză a ieșit pe locul doi o „victorie” înpotriva extremismului. Președintele francez, președintele Comisiei Europene, cancelarul german Angela Merkel au făcut declarații liniștitoare pe această temă, în contextul în care peste o lună și ceva sunt alegeri prezidențiale în Franța iar în toamnă, alegeri legislative în Germania. Dacă e să judecăm drept, toata lumea a pierdut în alegerile olandeze, mai puțin extrema dreaptă, care a obținut probabil cel mai bun scor de decenii. Și nu este vorba doar de faptul că Partidul Libertății (PVV) s-a clasat pe locul doi, ci, mai ales, de faptul că VVD, partidul premierului Mark Rutte, care a câștigat cele mai multe voturi a surclasat extremiștii doar după ce a preluat importante mesaje din discursul xenofob al acestora. VVD a obținut 33 de locuri în Parlament, dar PVV era creditat, la un moment dat, cu 34 de locuri, în sondaje. Trebuie spus clar: partidul premierului nu ar fi câștigat alegerile dacă nu ar fi integrat în programul său elemente din campania extremiștilor xenofobi. Din acest punct de vedere, alegerile olandeze nu sunt un câștig nici pentru Europa și nici pentru tabăra anti-populistă. În momentul în care situarea pe primul loc al preferințelor electoratului depinde de votul alegătorilor cu preferințe extremiste, este clar că ideea toleranței europene e moartă și îngropata de multă vreme. Asta dacă o fi existat vreodată. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.