Sport "Și noi vrem să fim mari!" CSȘ Bacău și CSȘM Bacău vor găzdui săptămâna aceasta două dintre cele opt turnee semifinale 1 la juniori 3 de Dan Sion - Sezonul trecut, Bacăul dădea ora exactă în handbalul juvenil românesc. Echipele de juniori 1 și 2 ale CSȘM Bacău câștigau titlul național, în timp ce formația de juniori 4 se laurea vice-campioană a României. Doar juniorii 3 au stat departe de medalii în 2016. Anul acesta, băcăuanii vor să urce pe podium și în competiția națională a juniorilor 3. Deloc întâmplător, două dintre cele opt turnee semifinale 1 ale campionatului se vor desfășura în Bacău, la Sala "Orizont". Chiar la sfârșitul acestei săptămâni: de pe 31 martie până pe 2 aprilie. Astfel, CSȘM va găzdui Grupa III, în care se mai regăsesc LPS Târgu-Mureș, LPS Piatra Neamț și CSȘ1 Constanța. CSȘ Bacău va fi gazda Grupei a VI-a. Una mult mai dificilă, cu CSM Ploiești, Dinamo București și LPS Iași. „Într-adevăr, avem parte de adversari dificil, însă chiar și în aceste condiții, suntem încrezători că vom ocupa unul dintre primele două locuri care ne vor duce la turneul semifinal 2. Avem jucători de perspectivă si foarte ambițioși ", a declarat antrenorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă, care mizează pe o defensiva ce s-a remarcat încă din faza Seriilor (doar 320 de goluri primite) și pe avantajul taliei: nu mai puțin de patru jucători de peste 1.87 metri. „Această generație de 2002-2003 formează o echipă construită pe scheletul Școlii «M. Sadoveanu» încă de acum patru-cinci ani și care îi are drept șefi de coloană pe Andor, Bădică și Turcu. Pentru evoluția sa constantă de anul acesta, țin să-l remarc și pe Cherecheș.", a punctat antrenorul Căpușă. Tehnicianul băcăuan contează pe un lot alcătuit din Rareș Uricaru, Luis Ștefan- portari, Florin Bădică, Cristi Andor, Tiberiu Cherecheș, Alex Ludu, Mihai Turcu, Adrian Ciobanu, Alexandru Drugă, Dominic Dragomir, Tudor Chifane și Denis Dârlău, cărora, din vară, li se vor adăuga juniorii 2 Daniel Irimia, Cosmin Bidașcă, Sebastian Murariu, Vlad Băisan și Claudiu Doagă. La turneul semifinal 1 de la Sala „Orizont", CSȘ Bacau va susține primul meci vineri, 31 martie, de la ora 14.00, contra lui Dinamo, pentru ca sâmbăta, de la ora 14.00, să o întâlnească pe CSM Poliești, iar duminică, de la 10.30, pe LPS Iași. În ceea ce o privește pe CSȘM Bacău, gruparea pregătită de Gabriel Armanu, Valeriu Rugină și Eusebiu Tancău se va prezenta în faza a doua a campionatului din postura de câștigătoare a Seriei B, având în lot pe Aki Marinescu, Marian Enculesei-portari, Darius Bran, Robert Cojocaru, Andrei Farcaș, Eduard Ichim, Ștefan Armanu, Alin Andrei, Răzvan Frânghiu, Darius Feldeș, George Dinu, Robert Asavastei, Vlad Bălan, Robert Compot. La turneul semifinal, CSȘM va juca vineri și sâmbătă, de la aceeași oră, 18.30, cu CSȘ 1 Constanța, respectiv LPS Târgu-Mureș, pentru ca duminică, de la ora 13.30, să-i întâlnească pe nemțenii de la LPS. Programul turneelor de la Sala „Orizont" Vineri, 31 martie

Ora 14.00: CSȘ Bacău- Dinamo București (Grupa VI). Ora 15.30: CSM Ploiești- LPS Iași (Grupa VI). Ora 17.00: LPS Târgu-Mureș- LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 18.30: CSȘM Bacău- CSȘ 1 Constanța.

Sâmbătă, 1 aprilie

Ora 14.00: CSM Ploiești- CSȘ Bacău (Grupa VI). Ora 15.30: LPS Iași- Dinamo București (Grupa VI). Ora 17.00: CSȘ1 Constanța- LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 18.30: CSȘM Bacău- LPS Târgu-Mureș. (Grupa III).

Duminică, 2 aprilie

Ora 9.00: Dinamo Bucuresti- CSM Ploiești (Grupa VI). Ora 10.30: CSȘ Bacău- LPS Iași (Grupa VI). Ora 12.00: LPS Târgu-Mureș- CSȘ 1 Constanța (Grupa III). Ora 13.30: LPS Piatra Neamț- CSȘM Bacău (Grupa III).

