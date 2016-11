Totul se duce in jos la Sport Club Bacau. Macinati de datorii si ramasi fara salarii, bacauanii continua sa primeasca lovitura dupa lovitura. Pe teren, dar, mai ales, in afara sa. Sâmbata, in runda a 12-a a Ligii a III-a, formatia pregatita de Cristi Haisan a inregistrat cea de-a sasea infrângere stagionala in Seria I, cedând cu 3-1 la Liesti, in fata Sportingului.

Desi au condus cu 1-0 la pauza, gratie autogolului din min. 5 al lui Preda, care a deviat in proprie poarta o minge centrata de Antim, oaspetii au plecat invinsi, Sporting revenind in partea secunda prin golul ex-otelarului Bârladeanu (’48) si a „dublei” lui Sprânceana (’60 si ’65). Asa cum aminteam, Sport Club nu pierde, insa, doar pe teren.

Cele mai grele lovituri vin dinspre Comisiile Federatiei Române de Fotbal. Saptamâna trecuta, FRF a aplicat gruparii finantate de Cristian Postolache o noua depunctare. A doua in aceasta toamna. Tot in cuantum de doua puncte, ca si precedenta, si tot ca urmare a faptului ca Sport Club nu si-a achitat datoriile financiare fata de ex- jucatorul sau, Alexandru Tutu.

Spre deosebire de majoritatea fostilor colegi de echipa de la Sport Club, care au acceptat sa renunte, vara trecuta, la drepturile financiare doar pentru a deveni jucatori liberi, Tutu a inaintat memoriu catre FRF, iar forul condus de Razvan Burleanu a decis ca gruparea bacauana este buna de plata. Si cum Sport Club nu a platit, depunctarile curg. Iar dupa depunctare, urmeaza excluderea din campionat.

Pentru a evita noi sanctiuni in acest caz, Sport Club (ajunsa, intre timp, pe ultimul loc in clasament) trebuie sa faca dovada platii catre Tutu pâna pe data de 23 noiembrie, termenul stabilit de Comisia de Disciplina si Etica a FRF. Pâna atunci, insa, Sport Club risca o alta depunctare. Si asta pentru ca miercuri, 16 noiembrie, are un nou termen de judecata la FRF.

De data aceasta, in nu mai putin de sase dosare, toate facând obiectului unui litigiu cu CSM Pascani, grupare care isi cere drepturile financiare pentru jucatorii cedati anul trecut catre Sport Club. Contactat de „Desteptarea”, conducatorul Sport Clubului, Sebi Pauceanu a afirmat ca nici nu se pune problema platilor.

„Pai, de ce sa platim noi datoriile facute de altii? Doctorul Postolache a preluat echipa de la Cristi Ciocoiu pentru a o tine in viata. Cu ce suntem vinovati noi, actuala conducere, pentru ce au facut cei dinainte? „, a spus Pauceanu, care ignora faptul ca la preluarea unei asociatii se iau in primire si pasivele, nu doar activele.

„Noi n-am stiut la cât se ridica exact suma totala a datoriilor”, a declarat Sebi Pauceanu, care tine sa socheze pâna la capat, amenintând ca va da in jdecata Federatia: „Actionam in instanta FRF-ul, nu vom lasa lucrurile asa. Oricum, de retras, nu ne retragem din campionat, ca sa stie toata lumea”. In ritmul acesta, insa, este clar pentru toata lumea ca Sport Club nu va avea viata lunga. Iar daca nu vom asista la o retragere, sigur vom fi martorii unei excluderi.

Rezultatele etapei a 12-a: Csikszereda M. Ciuc- Olimpia Rm. Sarat, Sporting Liesti- SC Bacau, Olimpic Cetate Râsnov- CSM Roman, Sportul Chiscani- Atletico Vaslui, Metalosport Galati- Stiinta Miroslava, Avântul Valea Marului- CSM Pascani, AFC Odorhei- AFC Harman.Aerostar a stat.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 11 9 2 0 23-5 29p.

2 AFC Harman 11 8 2 1 28-7 26p.

3 Sporting Liesti 12 7 2 3 8-11 23p.

4 Atletico Vaslui 11 7 1 3 27-11 22p.

5 Stiinta Miroslava 11 6 1 4 18-15 19p.

6 Olimpia R. Sarat 11 5 1 5 18-15 16p.

7 CSM Roman 11 5 1 5 10-15 16p.

8 Metalosport Galati 11 5 1 5 10-15 16p.

9 Aerostar Bacau 11 4 3 4 17-13 15p.

10 Av. V. Marului 11 4 1 6 17-29 13p.

11 Olimpic Râsnov 12 3 3 6 12-13 12p.

12 Sportul Chiscani 12 2 2 8 7-22 8p.

13 AFC Odorhei 11 2 2 7 11-27 8p.

14 CSM Pascani 11 2 1 8 13-29 7p.

15 SC Bacau 11 2 3 6 19-24 5p.

Programul etapa a 13-a (18-19 noiembrie): Olimpia Râmnicu-Sarat- Aerostar, CSM Roman- Sportul Chiscani, Atletico Vaslui- Metalosport Galati, CSM Pascani- AFC Odorheiu Secuiesc, Sport Club Bacau- Olimpic Cetate Râsnov, Stiinta Miroslava- Avântul Valea Marului, AFC Harman- Csikszerea M. Ciuc.

Sporting Liesti sta.