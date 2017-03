Și-au făcut curaj ca să urce la volan

La data de 04 martie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii Secției 6 Poliție Traian au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 31 ani, din comuna Secuieni, autoturism care se deplasa pe DJ 241 A, pe raza comunei Secuieni.

În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, acesta a indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au reoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 05 martie a.c, în jurul orei 01.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au depistat în flagrant un bărbat de 29 ani, din comuna Ghimeș-Făget, în timp ce conducea un autoturism pe DC 142, pe raza comunei, aflându-se sub infleunța băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest a bărbatului de 29 ani, acesta a indicat valoarea de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au reoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, din verificări a rezultat că bărbatul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 05 martie a.c, în jurul orei 03.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au depistat în flagrant un bărbat de 32 ani, din comuna Brusturoasa, în timp ce conducea un autoturism pe DN 12A, pe raza comunei Agăș, aflându-se sub infleunța băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest a bărbatului de 32 ani, acesta a indicat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au reoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, din verificări a rezultat că bărbatul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 05 martie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din Buhuși au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 38 ani, din comuna Blăgești, autoturism care se deplasa pe strada Boița, din comuna Blăgești.

În urma testării cu aparatul etilotest a conducătorului auto, acesta a indicat valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au reoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub infleunța alcoolului sau a altor substanțe.

Polițiștii de la rutieră atrag atenția conducătorilor auto: Nu vă urcaţi la volan în stare de ebrietate! Nu conduceți chiar dacă ați consumat băuturi alcoolice în cantități mici !

Consumul de alcool determină diminuarea vitezei de reacție, încetinește funcționalitatea sistemului nervos central și blochează o parte din mesajele care ar trebui să ajungă la creier, alterând astfel percepțiile, emoțiile, mișcare, vederea și auzul persoanei.

Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, persoanele care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.