La data de 09 iulie a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat un tânăr de 23 ani, din comuna Dealu Morii, în timp ce conducea un moped pe DJ 241, fără permis de conducere şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Adjud în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi fără a poseda permis de conducere.

•

La data de 09 iulie a.c., în jurul orei 05.00, polițiștii Secţiei 2 Poliţe Bacău au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Mihai Viteazu, din municipiu.

Din verificările polițiștilor a rezultat că autoturismul în cauză era condus de un tânăr de 28 ani, din judeţul Neamţ, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

•

Un tânăr de 25 de ani, din judeţul Suceava, a fost depistat la data de 09 iulie a.c., pe raza municipiului Bacău, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere şi au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

•

Poliţiştii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat în flagrant, în noaptea de 09 iulie a.c., un tânăr de 26 de ani, din comuna Luizi Călugăra, care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influenţa alcoolului.

După efectuarea verificărilor, poliţiştii l-au testat pe cel în cauză cu aparatul etilotest, înregistrând o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care l-au condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Pe numele tânărului s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.