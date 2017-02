Richard Freiwald apără tot, puștii pregătiți de Gabriel Armanu joacă de mai mare dragul, iar CSȘM începe returul cu dreptul, învingând și detronând lidera Diviziei A la handbal masculin, Poli Iași, în fața unui public băcăuan în extaz. Într-o frază, aceasta este sinteza meciului CSȘM Bacău- Politehnica Iași 27-23, desfășurat sâmbătă, în Sala Sporturilor. Împrumutând din energia pozitivă a voleibaliștilor Științei, care tocmai dăduseră de pământ cu CSM Bucuresti în meciul de deschidere al cuplajului de sâmbătă seara, handbaliștii CSȘM-ului au început în forță confruntarea cu mult mai experimentata echipă ieșeană. Rezultatul? 6-1 după cinci minute de joc. Cu Hanțaru și Gal autori ai unor goluri de toată frumusețea si, evident cu un Freiwald de netrecut, băcăuanii au menținut tonul în teren și ecartul pe tabelă până spre finalul primului mitan, când două goluri ale ieșenilor au blocat tabela pe durata pauzei în dreptul scorului de 15-11. Având în Pătru cel mai bun om al lor, oaspeții s-au apropiat în două rânduri la un gol diferență, ultima dată în min. 50: 22-21. Dar, întocmai ca în desenele animate de pe vremuri, exact în clipa în care Tom se pregătea să pună gheară pe Jerry, „șoriceii” din tabăra băcăuană au sprintat din nou, scăpând în câștigători. Grație succesului cu 27-23, CSȘM și-a egalat la puncte învinsa, cu care împarte locurile 2-3 ale Seriei A. Noua lideră este Farul, care a trecut cu 34-21 de Danubius Galați. CSȘM Bacău: Freiwald, Rusu, Crăciunescu- Gal (5 goluri), Juverdianu (5), Hanțaru (4) , Cotinghiu (4), Dumitriu (4), Broască (4), Atănăsoaei (1), Ionescu, Kurtes, Păunescu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.