Se mărește contingentul de foști jucători ai Sport Clubului înregimentați de divizionara C Aerostar în această iarnă. După Adrian Gheorghiu, Dragoș Dima, Liviu Antim, Sorin Ichim și Teodor Ignea, „aviatorii" l-au legitimat și pe Alex Sahru. În vârstă de 19 ani (va împlini 20 în vară), Sahru a debutat în Liga a II-a sezonul precedent, la Sport Clubul antrenat pe atunci de Cristi Popovici. Vara trecută, după probleme financiare întâmpinate de gruparea băcăuană, mijlocașul de bandă a luat drumul Cetății Deva, pentru ca acum să revină în Bacău, dar la Aerostar. Interesant este că, exceptând rolul de portar și postul de fundaș stânga, Aerostar ar putea alinia o întreagă echipă alcătuită din jucători trecuți pe la Sport Club: Blănaru, Dima, Belecciu- Istrate, Ichim, Gheorghiu, Sahru- Antim, Ignea. În altă ordine de idei, astăzi, divizionara C antrenată de Mihai Ionescu va susține cel de-al doilea joc de pregătire dintre tur și retur. De la ora 12.00, „aviatorii" vor întâlni, în deplasare, pe Foresta Suceava. Partida se va desfășura pe terenul sintetic al Liceului Sportiv din Suceava. În singurul amical de până acum al iernii, Aerostar a învins cu 3-2 echipa din Liga a IV-a nemțeană AS Teiul Poiana Teiului. Campionatul Ligii a III-a se va relua pe data de 4 martie, în prima etapă a returului, elevii lui Mișu Ionescu urmând să primească vizita Sportului Chișcani.

