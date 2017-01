Victorie facilă pentru voleibalistele Științei Bacău în etapa a 15-a a Diviziei A1. Sâmbătă, studentele s-au impus cu 3-0 pe teren propriu, contra penultimei clasate, CSU Galați. Probabil că echipa băcăuană ar fi avut nevoie de o adversară mai puternică înaintea „dublei” cu CSU Târgoviște (miercuri, în manșa retur din semifinala de Cupă a României și lunea viitoare, în epilogul etapei a 16-a a Diviziei A1), însă meciurile din campionat nu ți le poți alege. Cel mult, le poti amâna. Așa cum a făcut Târgoviște cu partida contra Penicilinei Iași. Dâmbovițencele au solicitat (și obtinut) amânarea, invocând faptul că la mijlocul săptămânii trecute au avut de disputat returul cu Khimik Yuzhny, din „șaisprezecimile” Cupei CEV, pierdut în cele din urmă la același scor ca și turul: 2-3. Revenind la Știința, aceasta a întâmpinat unele dificultăți doar în primul set, care a înregistrat imediat după cel de-al doilea time-out tehnic scorul de 16-13. Gazdele s-au distanțat, însă, imediat, la 20-13, arhivând setul la 15, pe doi ași ai Loredanei Filipaș. Actul secund le-a găsit pe gălățence întorcând de la 2-1 la 3-2, însă la acest scor, studentele au declanșat un adevărat tur de forță, cu 14 puncte la rând, dintre care 13 realizate pe serviciul Cristinei Cazacu. Succesul cu 25-7 a demonstrat că echipa din Galați nu poate spera la vreun set în fața Științei, astfel încât jocul s-a încheiat, conform așteptărilor, cu 3-0, după ce gazdele s-au impus în parțialul al treilea la zece puncte diferență. Știinta: Zburova (Miclea), I. Radu (Cazacu), Rogojinaru, Faleș (Filipaș, Sipic), Otasevic, Perovic (Bălțatu), Manu-libero (Albu- libero). Sipic, debut OK Partida Știința- CSU Galați a consemnat și debutul băcăuan al centrului Lorena Sipic. Venită la Știința în această iarnă pentru a acoperi golul lăsat de retragerea temporară din activitate a Tsvetelinei Zarkova, Sipic a avut o evoluție bună în meciul de sâmbătă. Introdusă în setul al doilea, la scorul de 16-4, croata s-a integrat rapid in mecanismul Științei, punctând inclusiv din serviciu. În vârstă de 26 de ani pe care i-a împlinit pe 11 noiembrie și cu un aspect de fotomodel (1,89 inălțime), Sipic a mai evoluat în Franța la Evreux și Quimper, dar și la echipa din orașul natal, Split. Dinamo a căzut (și) la Târgu-Mureș A șasea înfrângere stagională în campionat pentru Dinamo. Vineri, în prologul etapei a 15-a, Dinamo a pierdut cu 3-0 la Târgu-Mureș, în fața Medicinei. După ce și-au ajdecat primul act la 21, gazdele au avut de tras în următoarele două seturi, câștigate la scor identic, 29-27.

Rezultatele complete ale rundei: Știința- CSU Galați 3-0, Medicina Târgu-Mureș – Dinamo 3-0, SCM Pitești- CSM București 1-3, SCM U Craiova- Unic 0-3, CSM Lugoj- Alba Blaj 0-3. Meciul Penicilina- CSM Târgoviște a fost amânat. Clasament 1. Volei Alba Blaj 15 14 1 44-6 42p.

2. Știința Bacău 15 12 3 38-12 37p.

3. CSM București 15 12 3 39-17 35p.

4. CSM Tărgoviște 14 11 3 35-12 33p.

5. Dinamo București 15 9 6 30-23 26p.

6. Unic P. Neamț 15 6 9 25-29 20p.

7. Penicilina Iași 14 5 9 22-26 18p.

8. Medicina Tg. Ms. 15 6 9 20-29 17p.

9. CSM Lugoj 15 6 9 22-32 17p.

10. SCM Pitești 15 5 10 17-34 14p.

11. CSU Galați 15 1 14 8-43 5p.

12. SCM U Craiova 15 1 14 7-44 3p. Programul etapei viitoare (sâmbătă, 4 februarie): Dinamo- CSM Lugoj, Alba Blaj- SCM U Craiova, Unic -CSM Pitești, CSM București- Pernicilina Iași, CSM Târgoviște- Știința Bacău (se joacă pe 6 februarie, de la ora 18.00, Digisport), CSU Galați- Medicina Tg. Mureș. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.