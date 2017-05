Și-a recuperat portofelul de la Poliția Locală

Ieri, 16.05.2017, in jurul orelor 17.30, agentii locali aflati in patrulare in zona centrala a orasului au fost sesizati de o persoana cu privire la faptul ca, in zona statiei de autobuz Cascada a fost gasit un portofel.

Agentii au intervenit si au stabilit, pe baza cartii de identitate din interiorul acestuia, ca proprietarul se numeste, B. George Eduard, de 21 ani, din comuna Podu Turcului.

S-a constatat ca in portofel se afla suma de 451 lei, mai multe carduri de la diferite banci si supermarket-uri, cardul de sanatate si cartea de identitate.

A fost identificat si contactat proprietarul portofelului, care s-a prezentat la sediul Politiei Locale, unde i-au fost returnate bunurile.

Acesta le-a spus politistilor ca este elev la o scoala postliceala cu profil sanitar din Bacau si ca banii erau destinati achitarii taxei de scolarizare.

De asemenea, a mai adaugat ca isi pierduse speranta de a mai gasi portofelul, deoarece a crezut ca acesta ii fusese furat in autobuz, motiv pentru care demarase operatiunea de blocare a cardurilor bancare.

Proprietarul a adresat multumiri politistilor locali si persoanei, care a sesizat gasirea portofelului, pentru spiritul civic de care a dat dovada prin predarea acestuia oamenilor legii.