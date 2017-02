Social Și-a pierdut calul și tot el a fost amendat de polițiști de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 26 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Balcani au fost sesizaţi de către un localnic de 37 ani, cu privire la dispariţia unei cabaline proprietate, din seara aceleaşi zile, din apropierea locuinţei sale. În urma activităţilor specifice desfășurate, poliţiştii au stabilit că bărbatul a lăsat nesupravegheată cabalina, fiind ulterior identificată pe un teren de pe raza comunei Balcani. Faţă de bărbatul în cauză a fost luată măsura sancţionării contravenţionale în valoare de 500 lei. Prevenirea furturilor de animale, poliţiştii recomandă: • Supravegherea animalelor din gospodării şi de pe păşuni, atât pe timp de zi, cît şi pe timp de noapte;

• Asigurarea grajdurilor şi anexelor destinate animalelor, la plecarea de la domiciliu;

• Solicitarea unui minim de date persoanelor pe care le primiţi în gospodării sub diverse pretexte, în special cu intenţia de a achiziţiona animale;

• Neefectarea unor tranzacţii de animale fără documente legale sau prin înţelegeri verbale, riscând sancţionarea conform legii;

