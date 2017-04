Actualitate Și-a înjunghiat vărul pentru că i-ar fi făcut avansuri soției de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă seara, într-un bar, din comuna Gioseni, un bărbat de 42 de ani, din localitate, a fost înjunghiat de vărul său de 38 de ani. Aceştia stăteau la o masă şi atacul ar fi avut loc după câteva pahare de acool. Se pare că agresorul s-a înfuriat pentru că celălalt i-ar fi făcut avansuri soţiei sale, dar aveau şi neînţelegeri mai vechi, şi a vrut să-l pună la punct. Doar că leziunile suferite de victimă au fost grave şi imediat zona a fost împânzită de poliţişti. Bărbatul rănit a fost transportat de urgenţă cu o ambulanţă la spital, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, iar suspectul a fost încătuşat şi dus la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, fiind cercetat de procurori pentru infracţiunea de tentativă de omor. 0 SHARES Share Tweet

