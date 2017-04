Social Și-a găsit telefonul la vânzare pe Internet de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii din Târgu Ocna au fost sesizați la data de 06 aprilie a.c, de către un minor de 15 ani, din aceeasi localitate despre faptul că, la mijlocul lunii martie, i-a fost sustras telefonul mobil, iar la data sesizării, l-a identificat pe un site de comercializare, solicitând recuperarea acestuia. În urma activităţilor specifice efectuate, poliţiştii au identificat un tânăr de 16 ani, din Târgu Ocna, bănuit de comiterea faptei. Acesta ar fi sustras telefonul mobil din vestiarul unei echipe de fotbal din localitate, unde tânărul de 15 ani se afla la antrenament. Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate iar în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 0 SHARES Share Tweet

