Actualitate Şi-a găsit singur bicicleta furată. Era la vânzare în târg de Geta Panaite Un bărbat din Bacău a avut parte de o surpriză în timp ce se afla în Târgul Auto din Şerbăneşti. Omul a observat că bicicleta, care îi fusese furată în urmă cu circa trei săptămâni, era la vânzare şi i-a chemat pe poliţiştii locali. „Agenţii au constatat că un bărbat de 55 de ani, din Parava, avea expuse la vânzare trei biciclete. A fost invitat la punctul de acces de la intrarea în târg pentru clarificarea situaţiei şi întrebat despre provenienţa bicicletei în cauză acesta a declarat că a cumparat-o de la un cunoscut cu suma de 150 lei, pentru a o revinde ulterior", a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Bicicleta, recunoscută de proprietar şi declarată furată la Secţia 1 Poliţie, a fost ridicată de agenţii locali, care l-au anunţat şi pe poliţistul de caz de situaţia apărută.

