Actualitate Show cu Lora, Dorian Popa şi Plaiuri Româneşti, în noaptea dintre ani de Andreea Gavrila - Băcăuanii cu chef de petrecere sunt aşteptaţi în noaptea de Revelion în centrul oraşului. Primăria Bacău organizează o petrecere cu invitaţi cunoscuţi, care va începe la ora 22. Astfel, pe scena care va fi amplasată pe strada Nicolae Bălcescu, în preajma Hotelului Moldova, va urca, de la ora 22, artista de muzică populară Indira, urmată de cântăreaţa Lora, care va încânta publicul de la ora 22.45. Cântecele de petrecere cad în sarcina Ansamblului Plaiuri Româneşti. De la ora 23.45 pe scenă va urca primarul Cosmin Necula, pentru a se adresa celor prezenţi. Tot el va ţine şi numărătoarea inversă până la ora 00.00. Intrarea în 2017 va fi marcată de un spectaculos foc de artificii, care va ţine zece minute, urmat de show-ul susţinut de Dorian Popa. Pentru perfectarea pregătirilor, autorităţile vor închide centrul oraşului, de la Hotelul Decebal la statuia lui Ştefan cel Mare, începând cu vineri seara, 30 decembrie, de la ora 22, până pe 1 ianuarie, la ora 9.30. Pe 31 decembrie, în ajun, de la ora 21 se va închide circulaţia şi pe porţiunea de la Casa de Sănătate către hotelul Decebal şi mai departe până la statuie.

