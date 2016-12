Social Sfaturile pompierilor pentru Crăciun de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Împodobirea bradului de Crăciun reprezintă un moment foarte important pentru fiecare dintre noi, un moment de sărbătoare şi bucurie, în special pentru cei mici, care îl aşteaptă nerăbdători pe Moş Crăciun. Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie pentru întreaga familie, nu lăsaţi ca amintirea acestor clipe să fie umbrită de tragedii. În acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău reaminteşte regulile ce trebuie respectate la amenajarea bradului de Crăciun. La alegerea şi procurarea unui brad (pom) de Crăciun se va ţine seama de următoarele: cumpăraţi bradul cu puţin timp înaintea sărbătorilor şi aveţi grijă să nu se scuture, punându-l într-un recipient cu apă şi ţinându-l în aer liber; nu trebuie să uitam că, Pomul de Crăciun, din brad, molid sau plastic, se poate aprinde si arde extrem de repede; instalațiile electrice ornamentale pentru Pomul de Crăciun conectate la rețeaua de 220V, de multe ori pot fi sursa aprinderii întregii locuințe, prin folosirea lor continua, nesupravegheata sau prin utilizarea improvizațiilor. În ce priveşte alegerea locului de aşezare a pomului, se impun următoarele: Pomul de Crăciun va fi montat astfel încât să nu blocheze căile de acces-evacuare (uşi, scări de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu); nu amplasați Pomul de Crăciun în apropierea unor surse de căldură (sobe, calorifere sau alte mijloace de încălzire); nu utilizați lumânări sau alte surse de aprindere cu flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile sau inflamabile. nu amplasați materiale combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură! Nu lăsați sobele cu focul aprins atunci când părăsiți locuința sau înainte de culcare. La iluminatul Pomului de Crăciun, se vor avea în vedere următoarele: conductoarele şi legăturile să fie bine izolate; instalaţia de iluminat să nu fie lăsată aprinsă în perioadele de timp când nu sunt persoane în încăperea respectivă, sau pe timpul nopţii; nu utilizați instalații / decorațiuni electrice cu defecțiuni sau improvizații; nu solicitați excesiv instalația electrică prin utilizarea simultană a mai multor aparate electrice; decuplați aparatele electrice de încălzire înainte de a adormi sau la plecarea din locuință; nu aprindeți lumânări sau artificii în bradul de Crăciun. Indiferent că este natural sau artificial, acesta se aprinde la fel de ușor, generând un incendiu. Decorarea unui Pom de Crăciun se va face ţinând seama de următoarele: ornamentaţia să fie aşezată departe de sursele de incendiu ca: instalaţia de iluminat, artificii, lumânări; evitați sa puneţi în brad podoabe inflamabile. Se recomanda părinților supravegherea micuților, astfel încât aceștia să nu aibă acces la petarde, artificii ori alte obiecte artizanale. De asemenea, recomandăm gospodarilor care în această perioadă se vor îndeletnici cu diverse activități tradiționale, asigurarea măsurilor de protecție împotriva focului, pentru a nu-și pune în pericol viața și bunurile. 19 SHARES Share Tweet

