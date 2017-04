Social Sfaturile jandarmilor pentru cetățeni, cu ocazia Paștelui de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această perioadă, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău vor asigura ordinea şi liniştea publică în zona de competenţă cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti. Premergător şi pe timpul oficierii slujbelor religioase specifice sărbătorii Învierea Domnului, Prima şi a doua zi de Paşti vor fi asigurate măsuri specifice de ordine şi siguranţă publică la lăcaşe de cult din zona de competenţă, în scopul asigurării unui climat de siguranţă pentru cetăţeni, prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, intervenţiei în timp operativ atunci când situaţia o impune. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor, echipajele de jandarmerie vor fi prezente atât pe traseele de deplasare cât şi în zona bisericilor, pe timpul oficierii slujbelor religioase .

În acest sens, pentru evitarea incidentelor nedorite, JANDARMERIA recomandă participanţilor să se comporte civilizat, să manifeste calm şi răbdare, să respecte indicațiile forțelor de ordine, evitând implicarea în conflicte de orice natură; în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte antisociale să solicite ajutorul echipajelor de jandarmerie, să acorde o atenţie deosebită copiilor care îi însoţesc, bunurilor și obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje etc.), să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia. De asemenea, Jandarmeria Montană sfătuieşte turiştii care aleg să petreacă sărbătorile la munte să nu se aventureze pe traseele turistice fără echipament adecvat, în zonele pe care nu le cunosc sau pe trasee care sunt închise în această perioadă a anului şi pot devein periculoase. Cetăţenii sunt rugaţi să anunţe la numărul unic de urgenţă 112 orice incident sau orice altă problemă legată de ordinea şi liniştea publică.

