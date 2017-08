Peste 800 de poliţişti băcăuani vor acţiona în perioada 12-15 august a.c., pentru ca sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului să fie petrecută de cetățeni într-un climat de ordine, linişte şi siguranţă publică. În perioada 12-15 august a.c., peste 800 de poliţişti din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigaţii criminale, investigarea criminalităţii economice, explozivi şi substanţe periculoase şi acţiuni speciale, vor executa misiuni specifice pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică. Poliţiştii vor fi prezenţi şi vor acţiona pentru siguranţa cetăţenilor la manifestările religioase şi evenimentele cultural-artistice, cu participare numeroasă, ce se vor desfăşura în această perioadă în judeţul Bacău. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi asigurarea fluenţei traficului, poliţiştii rutieri vor acţiona cu aparatele radar pe tronsoanele de drumuri naţionale din judeţ. Pentru ca Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului să fie petrecută fără evenimente neplăcute, Poliţia Română recomandă tuturor cetăţenilor să aibă în vedere un minim de măsuri de autoprotecţie. Dacă plecaţi de la domiciliu: Închideţi şi asiguraţi la plecare toate uşile şi geamurile casei, uşa de la balcon, geamul de aerisire de la baie şi nu lăsaţi în casă obiecte de mare valoare sau bani. În situaţia deplasării în vacanţă cu autoturismul: Atunci când opriţi, fie şi doar pentru un scurt popas, nu lăsaţi cheile în contact şi asiguraţi-vă că aţi închis portierele şi geamurile. Obiectele de valoare lăsate la vedere în maşină (genţi, poşete, telefoane mobile, laptop-uri, camere foto/video, pungi de cadouri) pot fi tentante pentru hoţi. Nu lăsaţi niciodată în autoturism actele maşinii, bani sau alte documente importante şi parcaţi, pe cât posibil, în locuri special amenajate şi luminate. Manifestaţi prudenţă atunci când vi se solicită ajutorul de către persoane necunoscute. Pe perioada sejurului: Când ajungeţi la destinaţie, nu lăsaţi bagajele nesupravegheate în gară, în parcare ori la hotel.Evitaţi taxiurile fără însemne de firmă ori aparate de taxare. Nu permiteţi accesul în camera dumneavoastră de hotel unor persoane necunoscute sau persoanelor cunoscute ocazional. Lăsaţi-vă lucrurile de valoare, banii, documentele, în seiful hotelului! Luaţi la dumneavoastră numai sumele necesare unor plăţi curente. Nu plecaţi singuri, noaptea târziu, de la petreceri sau localuri şi nu vă plimbaţi în locuri izolate şi întunecoase. Pentru orice infracţiune la care sunteţi victimă sau martor, apelaţi numărul unic de urgenţă 112! 13 SHARES Share Tweet

