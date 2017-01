Actualitate Sfaturi de la Poliția Rutieră pentru circulația în condiții de iarnă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Având în vedere prognoza Administrației Naționale de Meteorologie legată de iminența producerii de polei și a căderilor abundente de zăpadă, viscol și temperaturi scăzute care sunt anunțate pentru perioada imediat următoare și care ar putea afecta și județul nostru, polițiștii băcăuani vă recomandă: Înainte de a pleca la drum, informați-vă temeinic despre condițiile meteo și starea drumurilor pe sectorul de drum pe care urmează să îl tranzitați, la Comandamentul Central de Iarnă Adaptați permanent viteza la condițiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei) Circulați cu o viteză care să nu depășească 30 km/h, în localități, sau 50 km/h în afara lor când partea carosabila este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatra cubică umedă Folosiți corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât și cel de climatizare și dezaburire, pentru a vedea și a putea fi văzuți în trafic. Reamintim că legislația rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităților și în timpul zilei Păstrați, în mers, o distanță suficientă pentru a putea opri în condiții de siguranță atunci când condițiile de deplasare sunt nefavorabile Echipați autovehiculul cu pneuri corespunzătoare. Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a face referire la o anume dată calendaristică Nu bruscați comenzile autoturismului și folosiți cu preponderență frâna de motor

Operatorii de transport ce dețin autovehicule cu masă mai mare de 3,5 tone, au obligația legală, de a monta pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, pe perioadele și pe drumurile stabilite Conducătorii auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiții de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experința redusă și riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puțin de un an de practică, viteza maxima admisă în afara localităților este cu 20 km/h mai mica Curăţaţi în permanenţă farurile şi blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie – climatizare! Astfel, acţionaţi din timp ştergătoarele de parbriz, pe vreme de ploaie sau ninsoare, când din sensul opus se apropie alte vehicule În situaţia închiderii sau restricţionării circulaţiei pe anumite segmente de drum, veţi respecta semnalizările rutiere temporare instituite şi indicaţiile poliţiştilor Pietonilor, vă recomandăm să manifestaţi o atenţie sporită când intenţionaţi să traversaţi partea carosabilă, să circulaţi numai e trotuar, iar când acesta lipseşte, pe acostamentul din partea stângă a drumului pe sensul dumneavoastră de mers, iar dacă sunteţi nevoiţi să circulaţi pe marginea drumurilor naţionale, purtaţi pe haine o sursă de lumină reflectorizantă vizibilă din ambele sensuri.

