Editorial Sfârșitul comédiei de Silvia Patrascanu

La început de vară, problemele curente ale oamenilor obișnuiți sunt Evaluarea Națională, BAC-ul, nivelul veniturilor, care le va permite sau nu, după examene, să-și dea copilul la o școală mai înaltă, creșterea euro și, implicit, a ratelor și, poate, banii de vacanță, puțini și anul acesta. În acest timp, cei care nu au insomnii legate de bani și de costurile pe care banii trebuie să le acopere au alte griji, mai mari, grijile țărișoarei dragi! „Să fim serioși!" vor spune, unii, în gând. Expresia „Hai să fim serioși" e folosită atunci când autorul nu e de acord cu o afirmație dar nu încearcă să dovedească, din lene sau aroganță, că lucrurile stau alminteri, dar și atunci când adevărul e evident. De exemplu: „Vrei să spui că Grindeanu nu e mânat de orgolii și interese, ci de principii? Să fim serioși!" Cetățenii devin tot mai serioși, tot mai maturi, însă aleșii nu țin pasul. Românii nu mai sunt preocupați doar de pâine și circ, de ajutoare și scutiri, ci și de modul în care funcționează statul. Ei le-au încredințat parlamentarilor și, indirect, Executivului sarcina de a conduce țara pentru ca ei – dascăli, comercianți, farmaciști, mecanici etc – să poată munci liniștiți, având siguranța că lucrurile merg în direcția bună. Nu pot face asta atunci când instituții care au aceeași menire – apărarea legii – se războiesc între ele și au ca stindard Puterea, nu Adevărul. Cetățenii descoperă, acum, că România face pași înapoi, spre epoca fanariotă, șantajul, trocul, minciuna fiind considerate normale. Uimitor e că politicienii nu simt că se apropie ultimul act al „comédiei": pe români nu-i mai interesează intriga, spectacolul, lupta aleșilor. În cele trei decenii de democrație, poporul și-a satisfăcut nevoia de a exersa dezbaterea și s-a vindecat de naivitate. S-a furat mult, s-a mințit mult, gata! Vrea, acum, să se muncească și să se trăiască bine, nu doar să se vorbească bine.

