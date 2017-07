Începând de joi, 13 iulie, ştrandul Letea Bacău pune la dispoziţia băcăuanilor, şi nu numai, şezlonguri spre închieriere. Au fost achiziţionate 50 de şezlonguri, tariful de închiriere fiind de 7 lei pe zi. Programul ştrandului Letea este zilnic, de la ora 09.00 la ora 19.00, iar tariful de intrare este neschimbat față de anul trecut: 3 lei pentru copii și 5 lei pentru adulți. Ștrandul dispune de două bazine. Adâncimea bazinului mic este de 1 m, iar bazinul mare mare este adânc de 2,6 m. Apa este monitorizată în permanență, curațată si schimbată la cel puțin 3 zile. Ștrandul Letea dispune şi de un punct de prim ajutor cu voluntari de la Crucea Roșie Bacău, vestiare și dusuri, loc de joacă cu nisip. 5 SHARES Share Tweet

