Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata, sub coordonarea doamnei director Alina Zăbrăuțanu, a organizat marți, 29 noiembrie 2016, un eveniment cultural: „Să ne amintim de Ion Creangă. Șezătoare: La gura sobei”. Acest eveniment și-a propus să îmbrace forma unui atelier tradițional românesc în care, membrii unei comunități, adunați să desfășoare diferite activități tradiționale (torsul lânii, măcinatul porumbului, frământatul aluatului etc.), să-și împărtășească povești și povestiri din cultura tradițional-românească. Astfel, la Căminul Cultural din Dealu Nou, comuna Sărata, elevii și profesorii Școlii Gimnaziale din comuna Sărata, împreună cu Ansamblul „Sărățelul” și membrii comunității sărățene, au oferit publicului un spectacol care să mențină vii tradițiile populare. Totodată, publicul s-a putut bucura de expoziția de obiecte tradiționale și de atelierele mixte, formate din profesori, elevi și părinți, în care au fost redate scene din viața satului tradițional-românesc. Tematica principală a spectacolului scenic a fost constituită din viața poetului Ion Creangă, care a fost interpretată de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sărata. Ghicitorile, „frământăturile de limbă”, scenetele și „amintirile din copilărie”, precum și muzica și dansurile populare au înveselit atmosfera din comuna Sărata. Le mulțumim tuturor celor implicați în desfășurarea acestui eveniment și sperăm că elevii școlii noastre vor duce mai departe tradițiile poporului nostru. 0 SHARES Share Tweet