Sesizările au avut efect. A fost reparată strada Theodor Neculuță! de Silvia Patrascanu - Bacauanii care locuiesc pe str. Theodor Neculuta din Serbanesti au avut multa rabdare, dar in cele din urma au spus "Gata, nu se mai poate!" si au decis sa ne sesizeze. "Pe strada noastra s-a produs o pierdere de apa din cauza unei avarii la reteaua publica. Au venit, au spart strada, au reparat conducta, dar nu au mai reparat si carosabilul! Asta-i bataie de joc", reclama oamenii. "Am facut sesizari, dar au zis ca nu e prima prioritate", explica, resemnat, Constantin Balas. "Poate de aceea au venit dupa o luna sa repare conducta", precizeaza Anton Butacu. Santul sapat pe traseul conductei a fost umplut cu prundis si asa a ramas. Pe strada Th. Neculuta, chiar in dreptul santului cu pricina, se afla Biserica "Inima Neprihanita a Mariei". Solidar cu enoriasii, preotul Cristinel Alecu s-a intâlnit, saptamâna trecuta, cu primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, si i-a prezentat problema, iar edilul a promis ca se va rezolva. Si s-a rezolvat, dar numai pe jumatate. "Situatia s-a imbunatatit doar partial. Nu au dus lucrarea pâna la capat in sensul ca nu au asfaltat strada. Firma respectiva a adus niste utilaje care au luat surplusul de piatra si au nivelat, dar in timp, masinile circulând pe aici, groapa se va adânci", explica parintele Alecu. Sanse sa se indrepte lucrurile de pe strada Th. Neculuta nu prea erau, dupa reactia angajatilor veniti sa o repare, credea preotul: "Stiti ce mi-au raspuns constructorii când i-am intrebat daca vor turna asfalt? Au spus «Si ce altceva mai vreti?»" Preotul Cristinel Alecu era hotarât sa faca sesizari pâna când strada va fi adusa la starea in care era inainte de producerea avariei. Din fericire, insistenta sa a dat rezultate: constructorii au revenit la locul faptei si au asfaltat portiunea pe care, initial, doar turnasera prundis.

