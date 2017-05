Educatie Sesiune de comunicări științifice studențești la Universitatea „Bacovia” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În Aula Moldova a Universităţii „George Bacovia” din Bacău s-a desfășurat marți a 13-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice studențești „Bacovia își așteaptă tinerii acasă. Proiecții ale viitorului în cercetarea științifică studențească”, eveniment plasat sub egida „Bacău. Capitala tineretului din România”. 50 de studenți de la specializările Drept, Management şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor au prezentat în cadrul celor două secţiuni 25 de lucrări care reprezintă rezultatele cercetării ştiinţifice desfăşurate de studenţi sub directa îndrumare a cadrelor didactice ale universităţii. În deschiderea conferinței conf.univ.dr.Mihai Căprioară a ilustrat noile tendințe din cercetarea academică realizând ad-hoc un experiment social în care elevii şi studenții prezenți au devenit cercetători ai comportamentului uman. Ulterior, conf.univ.dr.Ramona Florea, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a prezentat rezultatele celor 30 de ani de derulare a programului Erasmus şi oportunităţile în domeniul formării continue oferite tinerilor în cadrul programelor Uniunii Europene. Aspectul inedit îl constituie prezenţa, pentru prima dată, la lucrările Sesiunii ştiinţifice studenţeşti a elevilor de la clasele a X-a de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, însoţiţi de prof. Daniela Buznea şi prof. Carmen Mitrofan, şi clasele a X-a şi a XI-a de la Colegiul Tehnic „N. V. Karpen” Bacău, însoţiţi de prof. Mihaela Vasiloaia. 0 SHARES Share Tweet

