Serviciul Salvamont Bacău are echipaj canin

Serviciul Salvamont Bacau are in premiera un echipaj canin de salvare brevetat de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.

Din echipaj fac parte ciobanescul belgian Roni si coordonatorul salvatorilor montani din judetul Bacau – Gheorghe Cosa.

Cel mai bun prieten al omului – cainele – este acum alaturi de salvatorii montani in efortul acestora de a ajuta persoanele care au probleme in zona montana.

Echipajul canin trebuie sa fie capabil sa se deplaseze rapid si in siguranta in zona alpina in orice conditii (intuneric, ceata, ploaie, vant, ninsoare, gheata etc), sa gaseasca victima, sa-i acorde primul ajutor si sa ajute la transportul acesteia la prima unitate medicala sau la ambulanta.

Extraordinarele calitati ale cainelui: devotamentul, capacitatea de deplasare rapida in orice tip de teren, simturile foarte dezvoltate, usurinta de a invata si dorinta acestuia de a colabora cu omul fac ca prezenta echipajului canin sa fie determinanta intr-o interventie a salvatorilor montani, in special cand victima nu este perfect localizata.