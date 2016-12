Servicii profesionale de curatenie in Bacau, cu Propas Cleaning

Curatenie in casa, in birouri, pe terasa, in gradinile interioare. Deratizare, dezinfectie si dezinsectie. Daca doresti sa simti bucuria, iar mediul ambiant din casa ta sa fie impecabil, daca ai nevoie de o atmosfera productiva, dar in acelasi timp sanatoasa la birou, daca de gândesti sa mentii starea de igiena pentru a trai sanatos si a fi ferit de boli, apeleaza la PROPAS Cleaning, firma de curatenie profesionala din Bacau.

Cu o experienta de 10 ani, SC PROPAS Cleaning garanteaza calitatea serviciilor de curatenie generala si de intretinere pe care le ofera, dar si a celor de dezinfectie si deratizare, la cele mai inalte standarde din domeniu. Firma utilizeaza programe de control al acestei calitati, care includ si inspectii la fata locului, de aceea activitatea este permanent monitorizata pentru a se interveni prompt in orice situatie.

Mediu placut, parfumat, fara praf si alergeni, in case, birouri si sedii de firma

SC PROPAS Cleaning este o firma care asigura servicii complete, fara a pierde din vedere nici macar cel mai mic detaliu: de la spalat si curatat geamuri, pardosele, mochete si covoare, saltele, fotolii si scaune tapitate, pâna la faianta si gresie care stralucesc, bai si suprafete fara urme si microbi, fara pânze de paianjen la colturi, cu perdele calcate si aranjate, cu electrocasnice dezinfectate si curate, cu usi, tocuri, balustrade si mobila sterse de praf si mizerie.

Daca sunteti manageri de firma, profesionistii din echipa PROPAS Cleaning au la indemâna cele mai noi tehnologii in curatarea birourilor, cabinetelor, reprezentantelor de firma, punctelor de lucru, agentiilor si a altor spatii din institutiile publice. Apelând la serviciile PROPAS Cleaning, câstigati un plus de profesionalism si stralucire in fata clientilor si potentialilor parteneri de afaceri.

Se asigura, totdodata, confidentialitate, respect, intimitate, principalele calitati care defineste personalul de curatenie de la PROPAS Cleaning. Curatenia se face in intervalul orar solicitat pentru ca deranjul sa fie minim si pentru ca la momentul inceperii lucrului birourile sa aiba un aspect ingrijit si ordonat.

Totodata, PROPAS Cleaning ofera servicii si de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, atât persoanelor fizice (in case, in apartament), cât si juridice (banci, fabrici, birouri, hale de productie, sedii de firma, reprezentante auto, unitati de productie alimentara si farmaceutica etc).

Garantia calitatii

Societatea PROPAS Cleaning Bacau s-a infiintat in 2006, iar in timp si-a extins aria de activitate, in functie de comenzi si la cererea clientilor, in toata zona Moldovei, dar si la nivel national, oriunde este nevoie de curatenie. Firma lucreaza cu cele mai noi tehnologii in curatarea spatiilor private, comerciale si industriale, cu echipamente profesionale, aspiratoare umede pentru praf, pentru apa si de absorbtie, aspiratoare cu injectie pentru curatat canapele, aspiratoare batator pentru revigorarea mochetei, masini de frecat pardoseli, parchet si gresie, cu perii cilindrice sau monodiscuri, masini industriale de spalat, dar si aparatura specializata pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare, tip atomizoare, pompe, nebulizatoare.

Toate aceste tehnologii sunt autorizate de Ministerul Sanatatii, conform normativelor Uniunii Europene. De asemenea, echipa este instruita in utilizarea produselor chimice si a procedurilor de siguranta. Produsele de curatare provin de la cele mai renumite firme in domeniu si asigura o calitate foarte buna a serviciilor oferite. Mai mult, acolo unde este nevoie, la cererea clientului, firma asigura chiar si servicii de lacatuserie, vopsitorie, reparatii electrice si instalatii sanitare sau orice fel de alta mentenanta in domeniu.

Suna daca vrei sa beneficiezi de serviciile PROPAS Cleaning la 0758.587. 979 sau 0753.321.766 ori acceseaza www.propascleaning.ro; e-mail: office@propascleaning.ro

„Lucram si la inaltime, pentru ca facem curatenie, inclusiv si dupa constructie. Oriunde e nevoie de curatenie suntem si noi.”

„Clientii sunt principalii nostri inspectori. Iar produsele pe care le folosim noi sunt dintre cele mai bune si cele mai performante, de o calitate incontestabila, cu echipamente de ultima generatie.”

„Unde am intrat noi o data si am facut cuatenie, altcineva nu mai intra. Asta ne-au dovedit-o clientii nostri. Ei sunt cea mai buna carte de vizita pentru noi.”

„Suntem oriunde este nevoie de noi. Avem logistica, oameni calificati, produse profesionale. La nevoie, suplimentam echipele de lucru, suntem disponibili pentru toata lumea. La noi cele mai importante principii sunt seriozitatea si calitatea. Altfel nu ai cum sa rezisti pe piata. Oferim si bonusuri, si discounturi, avem si clienti fideli, chiar clienti de top. Ca urmare a activitatii depuse, a tehnologiilor moderne, am dezvoltat colaborari si cu firme de renume. Lumea are incredere in noi si asta ne face sa fim mereu cei mai buni.”

Ion Pascaru, managerul SC PROPAS Cleaning