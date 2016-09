Servicii mai bune pentru vârstnici

Macar o data pe an, pe 1 octombrie, de Ziua Internationala a Persoanelor Vârstnice, trebuie sa ne intrebam care sunt serviciile pe care statul si comunitatea le asigura celor care, batrâni fiind, nu-si mai pot purta de grija singuri si care este calitatea acestor servicii.

Dana Titaru, director al DGASPC Bacau pe componenta “Adulti, ne asigura ca situatia s-a schimbat in bine: “Daca in 2004-2005 aveam o suta de vârstnici pe listele de asteptare, vârstnici care voiau sa fie primiti in centrele rezidentiale sau sa beneficieze de ingrijire la domiciliu, astazi, lucrurile stauu cu totul altfel. Nu mai avem, acum, nicio persoana in asteptare, dimpotriva, sunt 20 de locuri libere la Centrul de Ingrijire si Asistenta (CIA) Rachitoasa.”

Batrânii sunt mai multi, dar au aparut, in ultimul deceniu, multe camine private si au fost dezvoltate serviciile de ingrijire la domiciliu. “Cei care ajung sa se interneze la noi sunt vârstnici care nu pot sta singuri acasa nici macar in perioada in care lipseste ingrijitorul la domiciliu”, explica Daniela Titaru.

Traiesc in sate izolate, se misca greu, uita sa-si ia medicamentele si – pe lânga suferintele si crizele care au legatura cu bolile lor – pot face atacuri de panica. Sunt batrâni care fie nu au familie, fie au, dar copiii lor locuiesc in strainatate sau in celalalt capat al tarii.

Angajati bine pregatiti si bani mai multi…



In cazurile in care rudele se ocupa de vârstnici, acestea prefera sa-i aduca intr-un centru privat din oras, care sa fie aproape de gara sau aeroport.

“Noi ne-am axat pe mediul rural deoarece, aici, predomina populatia imbatrânita, iar cei care au trait toata viata la tara, având curte, nu se acomodeaza intr-un centru urban, care nu are un spatiu exterior generos”, arata adjuncta DGASPC.

Dana Titaru afirma ca serviciile de asistenta destinate vârstnicilor s-au imbunatatit semnificativ in ultimii ani datorita colaborarii cu autoritatile locale si ONG-urile. In primul rând a crescut nivelul de pregatire al angajatilor din primarii si DGASPC, urmare a programelor de formare.

Apoi, directia s-a implicat in promovarea unor politici realiste de asistenta sociala, ceea ce a presupus, intre altele, “regândirea standardelor de calitate”, “promovarea conceptului de guvernanta” (participarea rezidentilor la luarea deciziilor), gasirea unor modalitati de motivare a apartinatorilor pentru mentinerea vârstnicilor in familie, alocarea de catre Guvern si primarii a unor fonduri mai mari pentru sustinerea serviciilor destinate vârstnicilor.

“Consiliul Judetean Bacau a dat un bun exemplu autoritatilor locale, alocând mai multi bani acestui sector”, a declarat Dana Titaru.

Centru de excelenta in Rachitoasa!



O dovada ca a crescut calitatea serviciilor este faptul ca CIA Rachitoasa a fost propus de Ambasada Marii Britanii si Asociatia Muzika ca “centru de excelenta” intre cele destinate vârstnicilor. Itemii care trebuie indepliniti se refera in special la implicarea rezidentilor in luarea unor decizii care privesc tipul activitatilor din centru, meniul, dotarea camerelor, livingurilor, a atelierelor de arta si artizanat.

Nu au disparut problemele, iar acestea sunt generate de lipsa perspectivelor pentru familiile tinere din mediul rural, care ar trebui sa ajute vârstnicul, si de imbatrânirea populatiei. “Nu cerem mai multi bani, cerem politici economice care sa sprijine tinerii, situatie in care acestia nu ar mai pleca din sat, iar batrânii ar putea ramâne in familie”, explica Daniela Titaru.

Cum ar trebui sa arate viitorul? “Mi-as dori ca serviciile pentru vârstnici sa fie niste servicii care sa raspunda in totalitate nevoilor acestor persoane. Asa cum vârstnicii, in calitate de bunici, ne-au oferit o copilarie frumoasa si noi suntem datori sa le oferim o batrânete linistita si demna.”

S-au dezvoltat serviciile private

In afara de DGASPC, care are 9 centre, in judetul Bacau exista si alti furnizori care au centre si servicii sociale pentru vârstnici: Asociatia “Sfântul Voievod Stefan cel Mare” Hârja, As. “Sfintii Voievozi” Moinesti, As. Caritas Bacau, As. “Acoperamântul Maicii Domnului” Bacau, As. “Salvati Batrânii” Saucesti, As. “Sfânta Fata a Domnului Nostru Isus Cristos” Magura, As. “Speranta Bunicilor” Bacau, Primaria Moinesti – Centrul rezidential pentru vârstnici, FSC – “Satul Seniorilor Milly” Buhusi, Centrul de Zi “Dr. Stefan Ciobanu” si Serviciul de ingrijire la domiciliu, Crucea Rosie – Centrul de ingrijire la domiciliu, Primaria Magiresti – Camin de Ingrijire Batrâni.

Ce putem primi la batrânete?