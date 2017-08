Magazin SERVEXPERT – o soluția profesională pentru curățenia eficientă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Viața noastră se bazează pe alegeri „Cum să mă îmbrac?”, „Ce mănânc azi?” sau „Unde îmi beau cafeaua?” sunt doar câteva dintre alegerile cu care ne confruntăm zilnic. Bineînteles, că acestea sunt alegeri pe care le luăm pe termen scurt. Dar ce ne facem când avem de luat anumite decizi care ne influențează pe o perioadă mai îndelungată? Cum ar fi, de exemplu, alegerea electrocasnicelor care ne ușurează munca. Oare cum ne-am descurca fără ele? Cu siguranță treaba în casă ne-ar lua mai mult timp. Dar ele au fost concepute tocmai pentru a ne face viața mai ușoară, și astfel să avem mai mult timp pentru noi și familia noastră. Însă pentru a ne putea bucura de ceea ce ne oferă, trebuie să alegem cu grijă echipamentele care ne fac ușurează viața. La prima vedere, nu pare a fi foarte greu. Alegem designul, ne uităm în mare la funcții și cumpărăm. La fel se întâmplă și atunci când vrem să ne cumpărăm un aspirator. Și chiar dacă pare o alegere simplă, specialiștii în domeniu pot demostra că nu e așa. Chiar dacă rafturile magazinelor prezintă nemumărate modele, e important să știm ce funcții să căutăm la un aspirator. Nu toate tipurile de aspiratoare oferă aceleași rezultate, tu trebuie să studiezi calitațile fiecărui tip astfel încât să faci cea mai bună alegere pentru tine, alegere ce te va degreva de o sarcină importantă și anume curățenia casei tale. Puterea de aspirare ar trebuie să fie cel mai important criteriu în alegerea unui aspirator performant. În funcție de gradul de aspirare, combinat cu silențiozitatea și consumul de energie electrică, aspiratorul poate ajunge la perfomanțele dorite și anume acelea de a curăța bine de praf și impurități orice suprafață din casă. Și dacă vrem să nu facem investiții prea dese pentru că fie se strică sau nu corespund nevoilor noastre, este bine să apelăm de fiecare dată la magazine specializate care ne oferă aspiratoare de calitate superioară. De calitate au ales să se ocupe și cei de la Servexpert atunci când au început să aducă pe piața din România echipamente de curățenie de calitate germană. Servexpert este reprezentantul din România al mărcii germane SPRINTUS, specializată în proiectarea de echipamente profesionale pentru curățenie și importator pentru măturătorile profesionale germane marca Haaga, pentru paduri de diverse mărimi și materiale, lavete din microfibră și diferite alte ustensile și accesorii pentru curățenie. Aspiratoarele oferite de Servexpert îndeplinesc toate standardele unui aspirator profesional și modern și sunt concepute să facă față oricărei tip de murdărie. Fiabilitatea ridicată, raportul calitate preț și puterea mare de aspirare reprezintă motivele unei investiții înțelepte pe termen lung. Cu golire ușoară, motoare economice, putere reglabilă în funcție de suprafață, ele sunt perfecte pentru orice încăpere sau suprafață afectată. Veterane pe piața producătorilor de aspiratoare sunt cele cu filtrare în saci textili. Tocmai de aceea, oferta este foarte diversificată, în funcție de producător, de prețuri, de tehnologie, de puterea de aspirare, de sacii de schimb/permanenți, de zgomotul produs, etc. Aceste aspiratoare sunt cele mai răspândite. Având dimensiuni potrivite pentru depozitarea într-un loc al casei fără să incomodeze, ele sunt prevăzute cu funcții utile în îndepărtarea prafului și a murdăriei.

Din fericire la Servexpert există o gamă largă de modele și tipuri de aspiratoare astfel încât tu să alegi acel tip și model care să îți usureze munca. Renunță la a mai investi în aspiratoarele ieftine, pentru că acestea te pot face să cheltuiești mult mai mult, iar durata lor de funționare este una mică. Profesioniștii recomandă aspiratoarele Sprintus pentru firme de curățenie, pentru industria hotelieră, curățenie în birouri, iar în funcție de model, și pentru curățenie șantiere și post constructor, întreținere clădiri, curățenie HORECA sau spălătorii auto. Apelează cu încredere la calitatea oferită de Serv Expert!

