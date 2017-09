Cultura Seri de autor de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două seri muzicale la Sala Ateneu, în cadrul Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Contemporane sunt dedicate lui Ştefan Niculescu şi Aurel Stroe, compozitori proeminenţi, consacraţi ai muzicii noi.

Reflecţii despre muzică, volum scris de Ştefan Niculescu,autor care a contribuit şi la întocmirea monografiei George Enescu, rămâne de referinţă pentru muzicologi şi pentru acei ce doresc să pătrundă în laboratorul creaţiei contemporane. Liviu Dănceanu a avut numeroase discuţii cu profesorul său şi este convins că Ştefan Niculescu a fost un om profund religios, care s-a ghidat întotdeauna după bunul simţ şi buna cuviinţă. A dorit cu măsură, a îndrăznit cu măsură, a iubit cu măsură… Pentru Bacău este un eveniment programarea Orestiei III a lui Aurel Stroe, după tragedia lui Eschil. La Buşteni există un Centru Cultural Aurel Stroe, condus de Constantin Spurcaciu, unde vei regăsi fotografii, obiecte, picturi, dar şi concerte ce îi sunt dedicate compozitorului.

Saxofonistul francez Daniel Kientzy face un spectacol de zile mari, cu cîteva voci: Oreste, interpretat de Cristian Ardelean, Atena de Cosmina Ivan, Apollo de Nicolae Haţegan. Lor li se alătură un grup coral de la Filarmonica Banatul din Timişoara, care ne prezintă Eriniile/ Eumenidele, sub bagheta lui Cezar Mihai Verlan, în regia lui Vlad Dragomirescu şi scenografia realizată de Monica Stoian.

Pianistul Sorin Petrescu, solist al Filarmonicii timişorene a iniţiat la Buşteni Festivalul Internaţional Aurel Stroe.

Daniel Kientzy a cântat o altă lucrare pe care i-a dedicat-o Stroe, înainte de Eumenide, Cetatea deschisă. El mărturisea Corneliei Petroiu că, în această capodoperă, a întâlnit o provocare unică, care i-a creat o mare bucurie ca interpret: cinci saxofoane ţin locul unei orchestre. Duminică, 24 septembrie, la matineu, va avea loc recitalul flautistului spaniol Anton Serra – profesor la Academia Marshall din Barcelona, acompaniat de Cornelia Zurita Villafranca, profesor de pian la Colegiul Naţional de Artă George Apostu. OZANA KALMUSKI ZAREA

