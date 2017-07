Top Story Serbare câmpenească la “Sântilia de la Poiana Sărată” de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – joc și voie bună Sântilia de la Poiana Sărată – timp de două zile, oituzenii au dansat, au cântat și s-au bucurat la sărbătoarea organizată de autoritățile locale Dacă e sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, sigur este sărbătoare câmpenească în satul Poiana Sărată din comuna Oituz. Cunoscută sub denumirea de “Sântilia de la Poiana Sărată” sărbătoarea reunește întreaga comunitate și este unul din acele momente în care oamenii se întâlnesc, vorbesc, un pahar de băutură dezleagă limba, deschide sufletul și scoate la lumină amintiri frumoase din vremea serbărilor câmpenești de altădată. Și păstrând tradiția, Consiliul Local, Primăria și Căminul Cultural Oituz, Parohia Ortodoxă Poiana Sărată și Asociația “Sfântul Ilie – Poiana Sărată” au organizat și anul acesta un spectacol de suflet pentru oamenii satului și nu numai. Pentru că sărbătoarea “Sfântului Propoc Ilie Tesviteanul” cade anul acesta în mijlocul săptămânii, autoritățile locale au ales zilele de 15 și 16 iulie, pentru serbarea câmpenească. Acestea fiind spuse, sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17, preotul paroh Sînel Lăzărel le-a dat binețe invitaților și a rostit o rugăciune de mulțumire. Gheorghe Bodea, primarul comunei Oituz și prof. Gheorghe Țuțuianu, le-au vorbit celor prezenți despre însemnătatea acestei zile și au deschis sărbătoarea. Pe scena amenajată în vecinătatea bisericii au evoluat în aceste două zile Formația de dansuri “Mocănașul” a copiilor din satele Poiana Sărată și Hârja, Amsablul folcloric “Cărășelul” din comuna Găiceana, interpretul Eugen Ungureanu și formațiile artistice ale Cămunilui Cultural Oituz – Corul mixt țărănesc și Ansamblul folcloric “Mlădițele Oituzului”. 1 of 7 În curtea bisericii, sătenii au jucat “Hora Sfântului Ilie”, iar la Căminul Cultural Poiana Sărată s-a jucat până târziu în noapte. Sărbătoarea a continuat duminică după slujba Sfintei liturghii și Paraclisul Maicii Domnului, iar după ora 17, locuitorii satului au fost invitați la Biserica Neamului să vorbească despre “Poiana Sărată – 200 de ani de istorie, tradiție românească și credință creștină”. 0 SHARES Share Tweet

